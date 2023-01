Conjuntados, en Marbella y con algún retoque estético más: la primera escapada del año de Paula Echevarría y Miguel Torres

Paula Echevarría y Miguel Torres han decidido que la mejor manera de comenzar el año es viajando. La pareja ha regresado a Marbella, donde tuvieron sus primeras citas allá por 2018. Esta vez lo han hecho con la mejor compañía posible, la de su hijo Miki, de casi dos años.

Tal y como muestran las fotos que está publicando la actriz, no se lo pueden estar pasando mejor. Uno de sus primeros planes ha sido pasear por el famoso Puerto Banús, donde se encuentran unos impresionantes yates que seguro que han maravillado al pequeño Miki.

Para la ocasión, Paula y Miguel han vestido unos looks muy conjuntados entre ellos. La integrante del jurado de Got Talent ha optado por una gabardina de color camel, con cierre de doble botonadura con estampado en el cuello, que destaca sobre unas mallas negras, al igual que la sudadera y la gorra.

En cuanto a Miguel, ha elegido una chaqueta en el mismo color que su chica con vaqueros y una gorra a cuadros que está decorada con lo que parecen ser dibujos de Mikey Mouse.

Otro divertido plan del que han disfrutado es una cena con amigos en un restaurante de lujo, por lo que la elegancia no podía faltar en el look escogido por Paula Echevarría, que se decantó por una combinación de brillantes y plumas en los puños que no pasaron desapercibidas.

Sin embargo, también ha tenido tiempo para otros asuntos. Paula se ha hecho varios tratamientos de belleza en un conocido centro de estética. Al retoque de pestañas o la manicura hay que añadir uno que se ha hecho en el cuello. "He probado por primera vez el tratamiento de plasma rico en plaquetas, vamos, que te sacan sangre y te inyectan tu propio plasma", ha explicado la actriz.

Y como no podía ser de otra forma, Echevarría no ha dejado de lado al deporte en estos días. Tal y como ha compartido en su Instagram, ha aprovechado las instalaciones del lujoso hotel en el que se alojan para seguir poniéndose a tono después de los excesos de Navidad.