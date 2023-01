Con la oferta encima de la mesa desde inicios de semana, Carlos García Adanero aceptaba a última hora de este jueves el reto de representar al PP en Navarra. Más aún a ser la alternativa del centro derecha frente a Unión del Pueblo Navarro (UPN), la histórica formación que representa este espacio político en Navarra y de la que, además, formaba parte este diputado hasta marzo del año pasado, cuando fue expulsado por incumplir la disciplina de voto e ir contra la reforma laboral en el Congreso, desoyendo la decisión del partido de votar a favor.

El ahora diputado desde el Grupo Mixto del Congreso junto a Sergio Sayas hará campaña por el PP en Navarra. En conversación con 20minutos, cuenta cómo afronta, confiado, el desafío a la Alcaldía de Pamplona: "La última vez que el PP fue solo no sacó ni un concejal". Y es que en 2015, los populares concurrieron en solitario sin lograr apoyos suficientes frente a los 10 concejales que sacó UPN.

Ya en la siguiente legislatura, ambas formaciones acudieron juntas bajo la candidatura Navarra Suma, en la que también incluyeron a Ciudadanos. Su candidato Enrique Maya estuvo cerca de conseguir la mayoría absoluta con 13 concejales. No obstante, el pasado mes de diciembre, el líder de UPN, Javier Esparza, ratificó el fin de la alianza con el PP en Navarra en la confianza de que sacarán más rédito electoral por separado.

A ojos de los foralistas, el Partido Popular que hace cuatro años era útil para derrotar a la izquierda es hoy un lastre para la derecha en Navarra. En cambio, el PP cree que UPN "prefiere pactar con el PSOE que con el PP", lo que supone un "error" porque los foralistas "no se van a fortalecer así, rompiendo con sus socios" y juntándose con la izquierda. "La única fuera centro-derecha en este momento es PP porque UPN no dice que no vaya a pactar con el PSOE".

Y esta será la carta que jugará el exdirigente de UPN para convencer a su electorado de que esta vez les interesa votar al PP en Navarra. "Les ofreceré un proyecto de ciudad atractivo y les diré a aquella gente que tiene valores de centro-derecha que con el sanchismo no se pacta", sostiene Adanero.

El nuevo candidato del PP advierte de que no renunciará a su acta de diputado. El diputado recuerda que hay muchos políticos en distintos partidos que compaginen ambos cargos. "No solo Otega Smith", incide preguntado por el paralelismo como el diputado de Vox y candidato a la alcaldía de Madrid. A Adanero no se le había dado la ocasión, hasta ahora con el PP, de competir por una capital de provincia. Así, agradece a Alberto Núñez Feijóo la confianza, pero insiste: "Voy a seguir haciendo política en Madrid".

Su candidatura ha sido confirmada a primera hora de este viernes por parte del PP. "El partido ha valorado su experiencia política, su profunda significación con su ciudad y con la defensa de los valores constitucionales en Navarra. Adanero será un candidato sensible a las necesidades de Pamplona y representará los intereses de la capital y de todos los navarros, también, desde su escaño en el Congreso de los diputados", apuntan fuentes del partido.