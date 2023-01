Maite Galdeano, segunda expulsada de 'Pesadilla en el paraíso 2': "Aunque me da mucha pena, me voy con buen sabor de boca"

Los nominados Maite Galdeano y Kiko Jiménez se enfrentaron este jueves a la decisión de la audiencia para ver cuál de los dos continuaba la aventura en Pesadilla en el paraíso 2. Finalmente, la pamplonesa tuvo que abandonar el reality, según la votación del público.

La decisión de quién seguiría en el programa estuvo muy reñida entre ambos concursantes. Jiménez fue salvado con un 55% de los votos, por lo que Maite Galdeano se convirtió en la segunda expulsada.

"Qué pena que me voy. Enhorabuena, Kiko. Felicidades", fueron las palabras de la eliminada, quien se despidió confesando que se esperaba ser la expulsada y que se llevaba una muy buena experiencia del reality. "Me voy con buen sabor de boca. He disfrutado un montón del concurso este", expresó.

Asimismo, Maite admitió haber estado muy a gusto a pesar de los roces y las diferencias que ha tenido con algunos los compañeros de la granja. Para ella, la expulsión fue un alivio, en parte, ya que tenía ganas de volver a su casa y estar con los suyos. "Tengo muchas ganas de ver a mi gente. Mis perros, mis gatos, mis hijos, mis hermanos...", dijo.

"Me voy feliz", zanjó la que ahora es exconcursante de Pesadilla en el paraíso. Por su parte, Kiko Jiménez expresó que le entristecía que ella se fuera, ya que juntos hacían un gran equipo. "Me da mucha pena porque hacíamos muy buen tándem. Tengo ahora más afinidad con ella que con Sofía (Suescun)", confesó entre risas.

Antes de irse, la pamplonesa aconsejó a su yerno disfrutar mucho del programa. "Te seguiré viendo por la tele", comentó.