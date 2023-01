Verónica Romero, de 'OT 1', se postula para representar a San Marino en Eurovisión 2023

El Benidorm Fest ya tiene sus 18 candidatos, 18 artistas que actuarán en directo en menos de dos semanas y competirán por convertirse en el representante de España en Eurovisión 2023. Sin embargo, existe la posibilidad de que el ganador de esta preselección no sea el único español que acuda este mes de mayo a Liverpool.

Verónica Romero, exconcursante de OT 1, se postula para representar a San Marino en esta edición del festival musical, pues se ha presentado a su correspondiente preselección nacional, Una voce per San Marino.

Del mismo modo que hizo Cristina Ramos en 2022, que terminó actuando en el programa pero no se hizo con la victoria, la alicantina se ha presentador este año y ha pasado la primera fase entre los más de mil artistas inscritos provenientes de 31 países diferentes.

Tras superar este proceso, la triunfita, que ahora forma parte de la banda Fórmula Abierta junto a Geno Machado -la única integrante original- y Enrique Anaut, tendrá que viajar a San Marino para los castings presenciales, que se celebrarán del 20 al 29 de enero.

De esta fase de selección saldrán los artistas que actuarán en las cinco semifinales y una más de repesca, y los que superen estos programas competirán por la victoria en la final, que tendrá lugar el 25 de febrero de 2023 en el Teatro Nuovo di Dogana.

La experiencia de Verónica en Eurovisión

Aún falta para saber si finalmente Verónica Romero actuará o no en Una voce per San Marino, pero, sin duda, la alicantina lo dará todo, pues su pasión por Eurovisión siempre ha sido patente.

Tal y como ha comentado a FormulaTV, desde hace una década tiene una canción en inglés guardada para presentarse al certamen, Army of One, un himno rock que tiene "esa fuerza de Queen en We Are The Champions". De hecho, se ha postulado en estas dos ediciones del Benidorm Fest con una versión spanglish de su tema. Pero, quizás, la veamos antes como representante de San Marino.