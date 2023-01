Carlos Sobera, obligado a interrumpir la cita de Celestina y Antonio en 'First Dates'

El equipo de First Dates no siempre acierta al emparejar a ciertos comensales que acuden al restaurante de Cuatro en busca del amor, como le sucedió a Celestina y Antonio este jueves.

La conquense le contó a Carlos Sobera que tenía siete hijos y que llevaba 31 años viuda, pero todos los hombres que había conocido después habían sido posesivos y celosos, y eso a ella, no le gusta nada.

"Vengo a buscar un hombre alto, moreno, que no fume y no beba, que me siga el ritmo y la alegría", afirmó la comensal antes de conocer a Antonio: "No he venido buscando a una Norma Duval, quiero a una mujer apropiada para mí, que me quiera".

Celestina, en 'First Dates'. 20minutos | MEDIASET

Pero al verle entrar, Celestina se ha sentido profundamente decepcionada por la elección del programa: "No me gusta", le dijo a Matías Roure, el barman del local, nada más cruzar las puertas el albaceteño.

"¡Pero qué me han traído, si parece mi abuelo! Es feísimo, ¿es que no le has visto tú? ¡Ay, que feo de hombre!", añadió la comensal antes de saludar a Antonio. Ambos fueron a la mesa para cenar y averiguar si coincidían en algo.

Durante la velada, el mal ambiente entre ambos fue creciendo. El albaceteño intentaba sacar temas de conversación, mientras que ella se quedaba muda: "Me ha caído tan gordo que no sabía qué responder", reconoció la conquense.

Celestina repitió hasta en tres ocasiones a Antonio que no era su tipo de hombre y que la cosa no iba a llegar a ningún sitio. Al ver que ninguno estaba a gusto, Sobera decidió intervenir para poner fin a la cita e invitarles a ambos a que volvieran otro día para conocer a otras personas.