Juan del Val desvela en 'El Hormiguero' la nueva adicción de Nuria Roca

Antes de abordar temas sobre política, Pablo Motos quiso bromear en El Hormiguero este jueves sobre el vestuario de uno de los colaboradores de la tertulia de actualidad: Juan del Val.

"Veo que todo el mundo se ha vestido para venir al programa menos tú", le dijo el presentador al escritor, provocando las carcajadas entre los colaboradores y el público presente en las gradas del plató.

"Te voy a decir una cosa, estás mal influenciado por un señor que se llama Jorge Ventosa", le contestó el madrileño. Pero el conductor del programa de Antena 3 exclamó: "¡Pareces un vendedor de relojes falsos!".

Un polémico Juan del Val en chándal #IgartiburuEH pic.twitter.com/rIvCe55b76 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 19, 2023

Nuria Roca señaló que "parece un aparca", afirmación que sorprendió a Del Val: "Pero si antes me has dicho que te encantaba y lo bien que me quedaba...". La presentadora argumentó su comentario diciendo que "me gustaba para mí".

Motos se volvió a dirigir a su colaborador: "Juan, tienes una protesta que hacer en público". Del Val le contestó: "Quiero compartir una cosa con el mundo que a lo mejor a Nuria le puede sorprender, pero estoy hablando de que tiene una nueva adicción".

Nuria Roca, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

"Después del queso, las aceitunas negras, las especias... ahora le ha dado por comprar pijamas. Ha comprado en un mes unos diez, todo el rato están llegando paquetes a casa y siempre hay uno dentro".

La valenciana le corrigió que solo se había comprado cuatro, pero el escritor siguió contando que "hay un problema, es que Nuria no duerme con pijama: ¿Estoy mintiendo?".

"No, no lo haces, es que me parece una prenda muy bonita. No me la pongo, pero me visualizo con ella, pienso lo mona que estaría con un pijama, y me lo acabo comprando... Me gusta tenerlos en casa y algún día los utilizaré porque me veo viajando con un pijama", confesó Roca.

Tamara Falcó, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

Tamara Falcó intervino y dijo que "a mí me encantan y sí que los uso. Lo que me pareció sorprendente es que en Estados Unidos es una forma de salir a la calle muy normal entre los universitarios. Se ponen el abrigo y a clase".

Por último, Cristina Pardo también intervino en el debate confesando que "alguna vez he ido a comprar en pijama, hace mucho tiempo, pero a La Sexta no he ido nunca así vestida".