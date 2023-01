Pablo Motos: "El ser humano no está diseñado para ser feliz, sino para sobrevivir y reproducirse"

Anne Igartiburu fue la última invitada de la semana en El Hormiguero, al que acudió para charlar con Pablo Motos sobre el libro que acaba de publicar, La vida empieza cada día.

El presentador comentó: "Voy a explicar algo que no es agradable. El ser humano no está diseñado para ser feliz, sino para sobrevivir y reproducirse. Cuando estábamos en las cuevas y todo te mataba fuera, lo mejor siempre era pensar en lo peor".

"Si se movía una rama, lo mejor era pensar que venía un animal mejor que suponer que era el viento", señaló el valenciano. Su invitada afirmó que "por eso nos salta, automáticamente, el mecanismo de defensa y nos acechan los miedos".

Pablo Motos y Anne Igartiburu, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

La presentadora explicó que "cuando entendamos que eso ya no hace falta...". Motos continuó diciendo que "antes, la mayoría del tiempo lo pasabas intentando comer, que era muy difícil, y que no te matase nadie, con lo cual había que protegerse y sobrevivir. Ahora, sales a la calle y no te pasa nada".

"Todo ese hueco, si no haces nada, el cerebro se dedica a fastidiar, en ir a lo malo. Eso es inútil en este momento, en el año 2023", admitió el conductor del programa de Antena 3.

Igartiburu comentó que "por eso se habla del pensamiento positivo, pero esto no es fácil, tienes que crear nuevas conexiones neuronales, nuevas vías, en las que enseñes a tu cerebro que no hay nada de lo que alertarse o preocuparse".