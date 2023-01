Celebrando a Madonna

Ni vieja, ni abuela, ni carera… Madonna está en plena forma y dispuesta a demostrarlo en su gira mundial Celebration que acaba de poner a la venta sus entradas y que, entiendo que para cuando leas estas líneas ya estarán agotadas. Desde que casi por sorpresa se anunció que regresaba a los escenarios para deleitarnos con una selección brutal de sus grandes éxitos, he leído en las redes sociales de todo: que si está mayor, que si va a ser su última gira, que si no va a poder con todos los shows… ¡Qué de machismo! Esto no lo dicen de los Rolling…

Un tour que visitará 35 ciudades en 6 meses y que celebrará una vida única y 40 años de trayectoria de la llamada, de forma más que merecida, reina del pop. Ella es eso y muchísimo más: un icono, una leyenda viva, una musa, un ejemplo para infinidad de estrellas de la música y el cine y un referente de muchas generaciones de mujeres y hombres de todo el mundo que han encontrado en ella una filosofía de vida, una vía de escape, una canción feliz para un momento de euforia o un tema ‘cortavenas’ para superar un bache emocional.

Madonna es mucho más que la reina del pop, es una mujer valiente y rompedora, es un símbolo y patrimonio de la humanidad. Si piensas que exagero es porque nunca la has visto en directo o no conoces mucho su historia. De verdad, no creo que esté equivocado.

¿Cuánto te gastas al año en copas? ¿Y en tabaco? ¿Y en taxis? ¿Y en chuches? ¿Y en chorraditas? ¿Y en tantas y tantas cosas…? Que después de leerme no me diga nadie que las entradas para ver a Madonna son caras (las hay por 40€ y también por 300€). Lo que el 1 de noviembre va a ocurrir en el Palau Sant Jordi de Barcelona será algo épico, único, mágico e histórico… Algo inolvidable y para siempre. Historia de la música para tus ojos y oídos.