Miki Nadal recibe 20 euros como regalo del amigo invisible de Lorena Castell: "No hay cosa que me haga más ilusión que el dinero"

El amigo invisible de Zapeando se ha retrasado más de lo esperado. Por presión de los espectadores, los colaboradores del programa de La Sexta abrían por fin los regalos. Quien no ha salido bien parado ha sido Miki Nadal, por el obsequio que le ha entregado Lorena Castell.

El humorista tenía dos regalos, y uno de ellos lo ha agitado tanto que lo ha roto. Se trataba de unos cubiertos de chocolate, en honor a su victoria en MasterChef, concurso que también une a ambos colaboradores. Después de volver a montarlos, Lorena le ha indicado que tenía otro.

Antes de que abriera el sobre, ya se ha bromeado de que serían los 20 euros restantes del presupuesto con el que jugaban, 30 euros. Y así ha sido. Castell ha soltado varias carcajadas. "No hay cosa que me haga más ilusión que el dinero", ha dicho Miki.

"Está justificado. Yo no tengo la culpa de que no trajerais el regalo el día que tocaba", ha explicado la colaboradora. Tenía pensado comprarle algo más aparte del chocolate, pero "no tuvo tiempo". "Le meto 20 pavetes y ya está", ha añadido. Haciéndose el ofendido, el colaborador ha lanzado con desprecio el billete: "No quiero tu dinero".