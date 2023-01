El pato está ahí, en una de las paraditas de los encantes de Sant Antoni, casi en la esquina con la calle Urgell. Luce un blanco nuclear que contrasta con el amarillo de sus patas. Pasea tranquilo por la acera ante la mirada atenta de su dueño y protector.

Cuentan los vecinos que, de vez en cuando, pone huevos. Algunos viandantes lo miran con curiosidad y los niños lo señalan con el dedo. Interpreto la presencia del ánade como un síntoma, como una manifestación más del deseo de los humanos de tener mascotas. No importa la especie si la compañía es buena.

Con los animales muchas personas establecemos la relación leal e incondicional que nos gustaría tener con otros humanos. Para mucha gente de edad avanzada es un antídoto contra la soledad o el aburrimiento.

Oscar Wilde solía decir que aquellos que comparten su tiempo con los animales se vuelve mejores personas. Con motivo de la festividad de San Antonio Abad, patrón de los animales, en muchos lugares se celebra la efemérides bendiciendo animales de todo tipo.

La afluencia de ciudadanos con sus protegidos en brazos es entrañable. No sé si el pato de Sant Antoni fue rociado o no con agua bendita, importa poco ese detalle. Lo relevante es que la nueva legislación intenta lograr que el bienestar animal no sea una utopía.

Nunca más maltrato y abandono. Eso sí, conviene reflexionar sobre el futuro de nuestra sociedad. Las estadísticas nos cuentan que hay más perros y gatos censados en España que niños menores de 15 años.