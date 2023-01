Gloria Camila interrumpe la intervención de Ortega Cano con 'Sálvame' y Kiko Hernández le contesta: "Tenéis que callar, asquerosos"

Gloria Camila ha vuelto a aparecer en Sálvame en un intento de evitar que José Ortega Cano hablara con el programa. Y es que la joven, además de separar a su padre de las cámaras, ha dedicado malos comentarios tanto a la tertulia como al colaborador Kiko Hernández.

El reportero Kike Calleja se trasladaba a la inauguración del museo taurino del diestro, y conseguía hablar con él. No obstante, y pese a la buena actitud del torero contestando, su hija se acercaba a interrumpir la conversación. "Perdóname Kike, pero venga, papá", le avisaba la excolaboradora de Telecinco.

"Este programa te denigra", le advertía ella, y el diestro se retiraba poco después. "A ver si alguna vez habláis bien", le gritaba al reportero ya desde lejos. Además, le mandaba un recado: "Dile a Kiko Hernández que deje de reírse de la gente".

El programa ha recuperado la publicación en redes sociales que Gloria Camila le dedicaba al colaborador, tachándole de reírse de su padre y desmintiendo la información compartida en Sálvame, donde contó que el diestro ha comprado un restaurante donde trabajará ella.

Aunque ha dicho que iba a "ser suave", Hernández no se ha cortado: "Pensaba que eras inteligente, pero demuestras que eres gilipollas. Yo no me he reído de tu padre por imitar como anda, podría hacerlo por todas las mierdas que tiene, como que ha matado a una persona cuando iba borracho perdido"

"Si quisiera haceros daño, diría que sois unos mierdas, sois unos lameculos del ser. Vosotros sí que tenéis mucho que callar, ¡asquerosos!", ha gritado. "Pues menos mal que ibas a ser suave", indicaba entonces Adela González.