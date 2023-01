La Comunidad de Madrid lleva tiempo preparándose para la consolidación del turismo internacional tras el parón obligado por la pandemia. A la puesta en marcha de alianzas estratégicas, como la iniciativa Madrid Turismo by Ifema o el convenio firmado con Iberia para promocionarse en Estados Unidos, se suman ahora nuevos proyectos, como el que está previsto que se dé a conocer este viernes.

Aprovechando el escaparate incomparable de Fitur, la presidenta Isabel Díaz Ayuso va a una anunciar una inversión de 14,9 millones de euros en planes para 'vender' la comunidad como destino turístico en los mercados lejanos más importantes. De Estados Unidos y Canadá a China, Corea del Sur y Japón pasando por Hispanoamérica y Oriente Medio.

"El Gobierno autonómico ha diseñado una estrategia para iniciar una década de crecimiento del sector basada en la atracción del turismo de calidad y con alta capacidad de gasto", resumen desde el Ejecutivo autonómico, unas fuentes que inciden en que se busca consolidar un "excelente momento" en términos turísticos.

Uno de los mejores avales de la estrategia que se quiere lanza está en las cifras. El año pasado trajo la recuperación del mercado de viajeros desde otras comunidades autónomas y también una velocidad de crecimiento "sin precedentes" en lo que a visitantes internacionales se refiere. A falta de los datos de diciembre, en 2022 pernoctaron en la región más de 5,5 millones de viajeros de otros países, más del 73% de todos los que nos visitaron en 2019, año récord para el sector, pues se superaron los 7,6 millones de turistas extranjeros.

¿Por qué nos visitan?

Desde el Gobierno regional explican el 'momento dulce' del turismo en Madrid por la acción de varios factores. Entre ellos destaca la oferta cultural: de musicales a obras teatrales pasando por conciertos o potentes festivales, los planes casi inagotables que se ofrecen en la región llaman mucho la atención fuera de nuestras fronteras, remarcan desde el área de Cultura, Turismo y Deporte que dirige Marta Rivera de la Cruz.

Los grandes museos, como el Prado o el Reina Sofía, son otro motivo importante para recalar en la capital, tanto por sus colecciones permanentes como por las exposiciones temporales que acogen. El patrimonio histórico es, sin duda, otro de los elementos que suman, así como la rica y variada gastronomía e, incluso, los eventos deportivos, con los grandes equipos madrileños como señera.

No son estos los únicos vectores que se señalan desde el Ejecutivo. "La mejora de la oferta turística y la apuesta de los inversores por el mercado madrileño, atraídos por la confianza y seguridad que genera la economía regional, se han traducido en el desembarco de las principales cadenas hoteleras de lujo del mundo", apuntan, para recordar que 2023 trae la apertura y reforma de ocho nuevos hoteles de lujo y gran lujo.

Esto supone ya, de hecho, un atractivo para una parte del mercado internacional. "Yo no elijo el destino en función de la cadena de hoteles, pero hay mucho turista que tiene dos o tres cadenas a las que va siempre y, si no las hay en una ciudad, no considera el destino", explicaba la consejera Marta Rivera de la Cruz en una entrevista con 20minutos.

Ejes de la estrategia

La inversión de 14,9 millones que prevé anunciar Díaz Ayuso este viernes se nutre de fondos autonómicos, ya que la Comunidad prevé aportar 12,4 millones de su presupuesto para desarrollar seis líneas de trabajo. La primera, dotada con 3,1 millones, está enfocada a lanzar "campañas que generen notoriedad y fomentar la comercialización" de Madrid en Estados Unidos y Canadá.

En estos dos mercados, precisamente, se prevé desarrollar un segundo plan, en este caso digital y dotado con cuatro millones, para publicitar a Madrid como la región con "el mejor estilo de vida del planeta". Un tercer eje (1,8 millones) estará centrado en comercializar los viajes a Madrid desde Corea del Sur y Japón, mientras que en China y en los países adheridos a la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental se invertirán dos millones.

En países de Oriente Medio, como Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Catar, Madrid Turismo by Ifema llevará a cabo acciones promocionales por valor de 1,5 millones. Y, por último, la sexta línea de acción estará dotada con 2,5 millones y se dedicará a la promoción internacional de Madrid en mercados como México, Colombia, Argentina o Brasil.