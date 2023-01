Lolita Flores demuestra lo orgullosa que está de su edad: "Me estoy haciendo mayor, pero guapa, sana y leal"

Lolita Flores está más que orgullosa de su edad y no se corta al mostrarlo siempre que puede. La cantante se siente afortunada de tener 64 años y así lo ha querido compartir en su publicación en redes sociales.

La actriz ha reflexionado sobre la edad y sus experiencias. En la fotografía que ha compartido en su cuenta de Instagram, aparece con un moño y mirando fijamente a la cámara: "Nunca me recojo el pelo porque antes me veía mayor".

La cantante narra a sus seguidores que se siente pletórica porque se parece a sus padres, está orgullosa de su familia y de su propia imagen. En esta última declaración ha querido defender la belleza de su cuerpo a su edad.

"Me parezco a mi padre y a mi madre, y eso me llena de orgullo. Tengo unos hijos maravillosos, dos nietos que es lo que más amo y me estoy haciendo mayor, pero guapa, sana y leal. Fiel a mis principios, sabia y un poco bruja, pero de las buenas, con buena gente a la que quiero a mi alrededor y eso no hay dinero con que pagarlo", ha confesado.

Para Lolita, es todo un honor poder trabajar en lo que le gusta, dedicándose a la música y la televisión. Por eso, "no pide más" y deja "en manos de Dios" su futuro, pues no se arrepiente de ninguna de sus decisiones.

Ante el emotivo discurso, no han sido pocos los que reaccionado. Desde sus seguidores anónimos a los más conocidos, todos han querido aplaudir las palabras de la cantante. De hecho, su propia hija Elena Furiase apoyado a su madre "gritando": "¡Qué guapa eres, mamá!".