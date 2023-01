La predicción de Bloomberg sobre cuándo tocarán techo los tipos de interés del BCE

El Banco Central Europeo (BCE) seguirá subiendo los tipos de interés oficiales este año para lograr su objetivo de contener la inflación. La gran incógnita es: ¿cuándo tocarán techo? Uno de los primeros en pronunciarse al respecto fue el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, quien destacó que lo deseable era que las subidas alcancen su máximo este mismo verano.

Según los datos extraídos por Bloomberg, se prevé que las tasas del BCE alcancen un máximo de 3,25% antes de que toquen techo en julio. En este sentido, se alcanzaría esta cifra en diversas etapas, recogen. La encuesta realizada por Bloomberg a profesionales del sector prevé dos subidas de 0,5 puntos básicos en las próximas reuniones de febrero y marzo, y una de 0,25 puntos entre mayo o junio.

¿Cuáles son las previsiones?

Asimismo, los economistas encuestados prevén que la inflación subyacente alcance un nivel máximo del 5,1% este trimestre, antes de caer al 3,5% en los últimos meses de 2023. De tal manera que esperan que la inflación general se reduzca al 3,7% durante ese periodo.

Por su parte, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha asegurado durante un coloquio en Davos que la inflación en la eurozona continúa siendo demasiado elevada. "Nuestra determinación en el BCE es devolverla al 2% de manera oportuna y tomando todas las medidas y por eso ya hemos subido los tipos 250 puntos básicos y mantendremos el rumbo", ha destacado en declaraciones recogidas por Europa Press.

"No puedo decir de antemano dónde va a terminar ese ritmo de alzas de 50 puntos básicos".

¿Cuándo será la próxima reunión del BCE?

"2023 no será un año brillante, pero será mucho mejor de lo esperado", ha indicado en referencia a la situación económica actual. El gobernador del Banco de Países Bajos, Klaas Knot, ha subrayado que el BCE no acometerá una única subida de 50 puntos básicos en las próximas reuniones del Consejo de Gobierno. "No puedo decir de antemano dónde va a terminar ese ritmo de alzas de 50 puntos básicos, pero está muy claro que nuestra presidenta ha usado el plural en sus palabras", añadió.

La próxima reunión del Consejo del BCE está prevista para el 2 de febrero, momento en el que debatirán sobre la política monetaria de la eurozona para decidir qué tipo de subida acometen, que previsiblemente alcanzará el 3% para la tasa de referencia para las operaciones de refinanciación y el 2,50% la de depósito.