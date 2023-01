El chófer de María Teresa Campos, Gustavo, es señalado por Kiko Hernández como el responsable de haber grabado a las Campos junto a su mujer en distintas reuniones. Aunque el colaborador se está reprimiendo para no dar más detalles y enseñar las pruebas en Sálvame, el programa de Telecinco ha mostrado unas imágenes del tertuliano compartiendo información del tema con sus compañeros.

En la escena, Kiko Matamoros le juró a Hernández que la filtración de Lecturas no era responsabilidad del hombre de confianza de María Teresa. Por su parte, su compañero fue claro: "Belén Rodríguez me ha mandado 20.000 veces lo de la grabación, y sé el contenido de las grabaciones".

"Decía estar hasta los cojones de su hermana", comentó, haciendo referencia a Carmen Borrego. "Es tan heavy lo que me contó...", expresó con su compañero. "Eso no lo puedes sacar", le recomendó, entonces, Matamoros. "Gustavo me lo cuenta. Ahora di que es mentía", le expuso Hernández.

"Lo raro es que no salga. Pero como esa te puedo contar 30 de una sola comida", continuó el colaborador. Cuando María Patiño le preguntó si quedaba mal el chófer, el tertuliano fue sincero: "De irse de España no, de irse del planeta". Por su parte, Patiño dijo que le había llegado información de que Gustavo habría actuado así "porque le están explotando".

"Esta le tiene mucho miedo a Gustavo y a Kiko", añadió Gema López sobre Borrego, y Hernández le contestó: "Gustavo te ha puesto a parir a ti, a Belén Esteban... Con desprecio". "Que lo que quiere contar es brutal", siguió afirmando durante una de las pausas.

Además, habló del interés del chófer por la televisión: "En una comida copiosa me preguntó que con lo que me había contado para cuántos Deluxe tenía, y le dije que mínimo diez". Tras las imágenes, el colaborador se ha mostrado tranquilo, y ha afirmado que hay información de la que habla fuera que no se atreve a compartir en el programa.