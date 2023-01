Shakira y Karol G preparan una colaboración con videoclip incluido, según 'Mamarazzis'

Con el lanzamiento de la 53 BZRP Music Sessions, varias son las especulaciones de cómo será el próximo tema que lance Shakira: si tendrá más indirectas, como las que también recogen Te felicito o Monotonía, o si será otra colaboración.

Parece ser que estas dos ideas podrían fusionarse en una. El nuevo proyecto que tendría la colombiana entre manos podría estar relacionado con una de las artistas que actualmente se encuentra en lo más alto de las listas de la música urbana.

Nada más y nada menos que Karol G. Según apunta la periodista Lorena Vázquez, ambas se habrían reunido para poner en común sus pensamientos y sus voces en "una canción muy empoderada" que hablará de la actual situación de Shakira, por lo que seguirá habiendo referencias a Gerard Piqué.

Además, ha apuntado que el día de Reyes vieron a la intérprete de junto a su equipo de coreógrafos en Barcelona. Esto significaría que estarían preparando un baile para el futuro videoclip que acompañe al tema, que estará incluido en el próximo álbum de la cantante de Tusa.

Este rumor ha sido muy bien acogido por parte de los seguidores de Shakira y Karol G y consideran que esta colaboración sería una "fusión perfecta".

Si estas informaciones son ciertas, Karol G estaría cumpliendo uno de sus sueños, pues no es la primera vez que intenta colaborar con la artista. "Daddy Yankee nos enseñó que los artistas más grandes también les dan la oportunidad a nuevos artistas porque es lo que viene, entonces no me dio susto tocar la puerta", aseguró en una entrevista con MoluscoTV.

Shakira no dudó en responder a estas declaraciones: "Si el día de mañana yo tengo otra canción que siento que es para hacerla con ella en mi corazón, voy a volver a tocar la puerta".