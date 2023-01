Tras el final de la última temporada de Estirando el chicle, que terminó en verano, y a la espera del inicio de la siguiente, Carolina Iglesias y Victoria Martín están centradas en los pódcasts que están presentando individualmente: CaroLate y Malas personas. Y parece que la madrileña tiene un deseo claro de a quién quiere invitar a su programa.

Así lo cuenta la guionista este jueves por la noche en Martínez y Hermanos, el programa de Dani Martínez en Movistar+ al que asiste junto a Lali Espósito y Abraham Mateo. Y es que, como entrevistadora, parece que le encantaría tener la oportunidad de hablar con Ana Rosa Quintana.

"Me gustaría mucho llevar a Ana Rosa. Me fliparía muchísimo", contesta Victoria Martín cuando el presentador le pregunta por su invitado más deseado para Malas personas. "¿Lo has intentado?", le cuestiona el humorista, a lo que ella responde que no.

"No lo he intentado porque me da miedo, me causa mucho respeto esa señora", opina y, después, continúa bromeando. "Tengo la teoría de que Ana Rosa tiene en su sótano un montón de Ana Rosas igual que ella, que van saliendo para que siempre haya más y más Ana Rosas. Cuando la sustituye una periodista, se acaba volviendo igual. Muta en Ana Rosa".

Sin embargo, quizá Martínez y Hermanos pueda ser el germen de una futura entrevista de Victoria Martín a la veterana periodista de Telecinco: "Me encantaría llevarla, y le dejo que elija el tema que quiera".