Diego Losada, en 'En boca de todos': "Vamos a hacer un 'First dates' con Ramón Espinar y Esperanza Aguirre y habláis tranquilamente"

Las últimas imágenes de Pedro Sánchez jugando a la petanca con, aparentemente, personas desconocidas, han saltado a los medios, que se han percatado de que los ancianos que aparecen en las fotografías son excargos del PSOE. Este jueves, En boca de todos ha contactado en directo con Esperanza Aguirre, quien ha comentado, además, otros temas de actualidad política.

"Me parece una tomadura de pelo. Otra vez nos quiere engañar diciendo que llegó a Coslada, por casualidad se encontró a gente que jugando. Y resulta que son todos afiliados del partido, el alcalde... Lo de Pedro Sánchez... Engañar a los españoles ya lo hizo cuando dijo que no dormiría si tuviera que pactar con Pablo Iglesias, que con Bildu no...", ha destacado Aguirre.

"Ahora dice que no van a hacer un referéndum de autodeterminación y yo me temo mucho que, después de lo que ha tragado primero con los indultos, luego quitando la sedición, luego bajando la pena a la malversación... la siguiente va a ser el referéndum", ha agregado la expresidente de la Comunidad de Madrid.

Respecto a los altercados que, en las últimas horas, están teniendo lugar en las calles de Barcelona, Aguirre ha destacado que el procès no había terminado: "Como ahora resulta que les han quitado todas las penas que tenían y no están en la cárcel... Yo no creo, para nada, que el número de independentistas catalanes llegue ni al 50% ¿Que si van a volver a hacerlo? No le quepa duda, ¡si les han quitado todas las penas y ya no es delito la sedición, la malversación tampoco, les han indultado! Pedro Sánchez es el tío más mentiroso que hay en toda España, dice una cosa y hace la contraria".

Por su parte, Ramón Espinar ha querido devolver el saludo a Aguirre: "Claro que nos conocemos mucho, Esperanza, si te hice el interrogatorio en la comisión de corrupción en la Asamblea de Madrid hace unos años. Hemos coincidido en muchas ocasiones y nos hemos cruzado algún mensaje al respecto". En cuanto al conflicto catalán, Espinar ha agregado: "Cataluña está mucho mejor, en relación al conflicto independentista, ahora que hace cinco años. Cuando Mariano Rajoy estaba en el gobierno, en Cataluña había una situación de conflicto que ahora no hay. El PP lleva veinte años azuzando la división en Cataluña porque vive muy bien en el conflicto entre Cataluña y España".

Finalmente, viendo la tensión entre ambos políticos, Diego Losada ha sentenciado: "Como Esperanza Aguirre está entrando por Skype, otro día la invitamos al plató y hacemos un First Dates cara a cara con Ramón Espinar y así podéis hablar tranquilamente".