'En boca de todos' desvela, en exclusiva, los detalles de la liberación de cien personas secuestradas: "Estaban en una bodega"

En las últimas horas, tras la denuncia de una mujer, la Guardia Civil ha participado en la liberación de cien personas secuestradas por un cartel en México. Este jueves, En boca de todos ha comentado, en exclusiva, los detalles del caso.

Así, Nacho Abad ha destacado que tres de las personas retenidas eran parte de la misma familia: "Se fueron a México para intentar cruzar la frontera con la ayuda de los llamados 'coyotes', individuos que, ilegalmente, tú les pagas y te ayudan a cruzar la frontera".

Sin embargo, tal como ha destacado el periodista, ahora los coyotes "están secuestrando" a sus 'clientes' para "sacar más dinero": "Les cobran por pasarlos a Estados Unidos, pero antes los secuestran y llaman a la familia para pedir el rescate".

En exclusiva, el matinal ha mostrado una de las llamadas que recibió la madre de uno de los secuestrados. "Necesito que respondas por mí, aunque sea con mil dólares por lo menos, por favor, mamá, que no quiero morir", señalaba el joven, entre lágrimas. La mujer aseguró que estaba pidiendo dinero a varios conocidos, pero la secuestradora apuntó: "No lo voy a matar para que tú vayas viendo, poco a poquito, cómo sufre el 'güey'".

Abad, además, ha señalado que no se trataba de secuestros individuales, sino que "había cien personas secuestradas en una bodega". A través de varias tácticas, las autoridades lograron su liberación: "Si no es por la Guardia Civil, por la Comandancia de la Guardia Civil y la UCO, no se consigue". Además, el periodista ha apuntado que la mujer tardó dos meses en poner la denuncia y, para entonces, ya había pagado "muchos miles de dólares a los captores".