Tras las polémicas que han rodeado a Ortega Cano y su familia por el divorcio con Ana María Aldón, el torero ha reaparecido este jueves ante los medios con motivo de la inauguración de su museo en San Sebastián de los Reyes (Madrid). El diestro no ha dudado en atender a la prensa.

En una primera conexión con El programa de Ana Rosa, Ortega Cano ha destacado que la inauguración de su museo era algo que le hace "mucha ilusión" y que, además, el evento le estaba sirviendo para "estar entretenido y quitarse los problemas de casa de la cabeza". Además, el torero ha querido mandar todo su cariño al matinal de Telecinco.

Minutos después, en una segunda conexión, el diestro ha destacado que Gloria Camila se ha interesado muchísimo por la selección de las muestras expuestas en el museo: "He tenido la suerte de que Gloria se haya enganchado a trabajar con esto porque yo lo tenía todo metido en camiones y naves. Empezamos a clasificarlo y a ordenarlo hasta que dijimos de abrir un museo con parte de lo que había".

Además, el torero ha señalado que tiene material suficiente para renovar constantemente las muestras. De la misma manera, Ortega Cano ha agregado: "Iremos haciendo todo poco a poco y si algún día tenemos que poner algunas cosas bonitas que tenemos de Rocío Jurado, pues pediremos permiso a Rocío Carrasco y lo haremos encantados".

Desde el plató del matinal, Ana Rosa Quintana ha dado la enhorabuena al torero y ha recalcado: "La vida es esto, pasar las cosas difíciles rapidito y aprovechar los días buenos. Este es un buen día para ti. Que te reconozcan en tu localidad es un orgullo".

Además, la presentadora ha preguntado al diestro acerca de su salud, a lo que Ortega Cano ha respondido que se encuentra "bien, fuerte". En el planto sentimental, ha señalado que actualmente está "libre": "Ahora mismo no tengo nada, así que si hay alguna por ahí que esté bien... Tengo muchos amigos y amigas, gente que me quiere mucho y estoy muy agradecido. Creo que con eso me vale. Tengo un niño que es una maravilla y quiero estar todo el tiempo posible, y más, con él, acompañarle a todos los sitios. También a mi Gloria y a mi José Fernando y a todos".

Respecto a la posibilidad de que Ana María Aldón asista a la inauguración del museo, Alessandro Lecquio ha recalcado que "no pinta nada", a lo que Ortega Cano ha agregado: "No lo sé, no te puedo decir, no lo he hablado con ella". En cuanto a los recuerdos con Rocío Jurado, ha recalcado que, ahora mismo, no hay nada de la artista. Además, el diestro ha explicado que la exposición cuenta con "tres trajes de torero, trajes cortos, trajes camperos, una chaquetilla preciosa que está casi en la entrada": "A mí me gusta poner y quitar, así que iremos rotando para que la gente lo disfrute".