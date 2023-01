Qué son las hipotecas puente y cómo te pueden beneficiar

Las consecutivas subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) para contener la inflación han tenido un profundo impacto en aquellas personas que tienen contratada una hipoteca a tipo variable en España. Esto se debe a que el euríbor, principal índice de referencia hipotecario, se ha disparado y ha superado la barrera del 3%. De tal manera que las entidades han endurecido sus condiciones y acceder ahora a un préstamo hipotecario para la compra de una vivienda es más complicado.

A esta situación se suma el hecho de que queramos mudarnos a otra ciudad o comprar otra vivienda. ¿Qué alternativas existen si ya tenemos una hipoteca contratada? El comparador de hipotecas iAhorro explica cómo funciona una de las opciones disponibles para estos casos concretos: la hipoteca puente.

En qué casos se puede contratar esta hipoteca

Se trata de un producto financiero que consiste en "la unión de una hipoteca actual con una nueva", esto es, que combina el préstamo que se está pagando con uno nuevo que se formalizará. "Habrá un periodo en el que la cuota que estemos pagando aglutine dos préstamos distintos", detallan desde iAhorro.

Por tanto, este tipo de hipoteca nos permite adquirir una vivienda mientras no podamos vender la actual en la que residimos. "El banco da facilidades al cliente para que pueda pagar unas cuotas más bajas hasta que venda su actual propiedad hipotecada", señalan los expertos de Helpmycash.

Generalmente, se acuerda un periodo en el que se tendrá que vender la vivienda antigua, y quedarnos solo con el préstamo de la nueva. "Este periodo suele oscilar entre los dos y cinco años", añaden en iAhorro. ¿Y cuánto se paga durante este tiempo por ambas hipotecas?

Por un lado, la cuota puede ser ordinaria, lo que quiere decir que abonaremos el capital y los intereses correspondientes. Por otro, se puede establecer una cuota con carencia de capital, por lo que "durante el periodo en el que tengamos las dos viviendas solo pagaremos intereses". Asimismo, se puede pagar una cuota reducida, que es un punto intermedio entre las otras dos opciones.

Cuáles son las características de la hipoteca puente

La hipoteca puente tiene garantías, puesto que "cuenta con las dos viviendas como seguro" y si no se puede asumir el pago, "el banco se quedaría con ambas propiedades". Estas son sus principales características:

Financiación del 100%. Solo es posible si "lo que queda de pagar la primera hipoteca no supera el 80% del valor de tasación de ambas".

El plazo de amortización se encuentra entre los 30 y 45 años.

La entidad llevará a cabo un análisis más exhaustivo de la solvencia económica para comprobar si se puede asumir la carga de dos hipotecas durante este tiempo.

Ventajas e inconvenientes

Una de las principales ventajas es que se puede financiar la compra de otra casa y tener más tiempo para vender. Además, detallan en Helpmycash, los bancos ofrecen más facilidades para pagar las cuotas. Mientras se vende el piso puedes ponerlo en alquiler y así obtendrías unos rendimientos económicos con los que hacer frente al pago de la cuota del nuevo préstamo.

No obstante, el principal inconveniente es el riesgo. Si no consigues vender la antigua casa en el plazo establecido, se perderá la carencia y las cuotas a abonar al banco serán muy elevadas. "En el peor de los casos, si no puedes afrontar esas mensualidades, corres el peligro de perder las dos viviendas", advierten los expertos.

Por otro lado, la vivienda se puede devaluar con el paso de los años, dependiendo del contexto económico, y puede que acaben comprándola por un valor inferior al real o al que tenías previsto. "Eso te perjudica, porque podrás liquidar menos deuda tras la venta y te quedarás con una hipoteca de mayor importe y con cuotas más caras", concluyen.