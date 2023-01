Luto en Ceuta por la muerte de 'Chiqui', una niña "extraordinaria" al que el síndrome de Down no le impidió disfrutar de sus pasiones

María Jesús Lladó González Novelles, conocida sus seres queridos como 'Chiqui', ha muerto esta madrugada a los 49 años de edad en Ceuta.

Tal y como recoge El Faro de Ceuta, se trataba de una "niña maravillosa" que llevaba de luz y alegría a la familia Lladó González Novelles. Su historia ha conmovido a quienes la conocían y a las redes sociales.

El citado medio local se ha hecho eco del dolor de su madre, Ana González Novelles, que describe a su hija como una "una niña maravillosa, extrovertida, alegre, simpática, cariñosa y muy feliz".

❗️El último viaje de 'Chiqui', una niña "maravillosa" que desprendía alegría #Ceutahttps://t.co/6DENQhLFkk — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) January 19, 2023

Nacida el 2 de abril de 1973, el "duro golpe" que supuso dar a luz a una niña que padecía síndrome de Down desapareció "enseguida" porque era una niña "extraordinaria" que acaparaba las sonrisas de su hogar. "Todo el mundo la quería, era tan alegre que lo superamos y ya no nos dábamos cuenta de que tenía síndrome de Down. Era una niña maravillosa mi niña", ha comentado la madre a El Faro de Ceuta.

Su enfermedad no fue ninguna barrera para disfrutar de conciertos de música clásica y divertidas sesiones de karaoke en familia, ni de competiciones de natación o desfiles de Carnaval y Semana Santa. "Se ha divertido muchísimo, era una niña muy feliz y hemos intentado hacerla lo más feliz posible", ha desatacado su progenitora.