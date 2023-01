La necesidad de impulsar un turismo accesible: "La realidad es que viajar cuando tienes discapacidad es mucho más caro"

PREDIF, la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física, ha aprovechado FITUR para presentar a las compañías turísticas el Manual para el desarrollo de un Viaje inclusivo, una guía digital que se puede consultar online y en la que se divulgan las claves para garantizar el desarrollo de un viaje 100% inclusivo para todas las personas con discapacidad.

Para que esto sea posible, lo más importante es, como explica Miguel Carrasco Hernández, Director técnico del Área de Accesibilidad Universal, Turismo y Cultura Inclusiva de PREDIF, que los viajes sean accesibles en todos los eslabones de la cadena, desde el instante en el que reservamos el viaje hasta cualquiera de las actividades del destino, el transporte, hotel, excursiones… "nuestro manual va sobre todo dirigido a las agencias de viajes, para que sepan cómo crear un viaje accesible teniendo en cuenta toda la cadena, porque el principal problema que veíamos era que fallaba la cadena de accesibilidad, empezando con la planificación. Lo primero que necesita una persona con discapacidad o problemas de movilidad para viajar es una planificación previa, asegurarse de que todo durante el viaje va a ser accesible", explica.

Un ‘derecho’ que debe estar al alcance de todos

Según se describe en el Manual para el desarrollo de un Viaje inclusivo, el turismo accesible "es un concepto vinculado a la eliminación de barreras que permite el disfrute en igualdad de condiciones de esta actividad por parte de todas las personas, incluidas las que tienen una determinada discapacidad. Este disfrute se caracteriza por ser autónomo, de modo que ninguna persona necesitará una ayuda. Todas las infraestructuras, servicios y actividades estarán diseñadas y concebidas para todas las personas".

Así, no es que viajar o tener la posibilidad de hacer turismo sea un derecho humano en sí mismo, pero sí lo es que las personas que quieran o puedan hacerlo lo lleven a cabo en las mismas condiciones de los demás, "se trata de un derecho reconocido en la Convención de derechos humanos de las personas con discapacidad, ratificada por España y, por tanto, es una norma supraconstitucional que tenemos cumplir, tenemos que poder asegurar los criterios de accesibilidad". Algo que considera que, aunque hemos avanzado mucho, todavía no se cumple del todo el España, "hay varias normativas, algunas se pisan… y queda mucho por hacer, pero es cierto que se ha avanzado mucho en los últimos años. Cuando en PREDIF empezamos a hablar del tema sonaba a utopía, pero desde hace unos años hemos avanzado mucho en sensibilización y proyectos accesibles, sobre todo en destino", reconoce.

Por su parte, el sector turístico ya se ha puesto las pilas por su cuenta y en 2021 aprobaron la ISO 21902 Turismo y servicios relacionados, el primer estándar internacional para establecer unos requisitos mínimos de accesibilidad en el sector turístico, lo que supone “un gran paso adelante” para los derechos de las personas con discapacidad en todo el mundo.

Viajes 'inclusivos' que no siempre lo son

Otros de las razones que llevaron a PREDIF a considerar necesario elaborar este manual es que detectaron que muchas agencias ofrecían viajes inclusivos que no lo eran en realidad, y la mayoría de las ocasiones por desconocimiento, "el manual está dirigido a toda la cadena de accesibilidad, pero especialmente a las agencias, para que sepan cuáles son los criterios que una persona con discapacidad busca a la hora de reservar un viaje para garantizarse que sea accesible para ella. Por eso, la información que le ofrezcan tiene que ser fiable: tiene que saber con lo que va a contar, con lo que no, si va o no a cubrir sus necesidades… y, en función de eso, decidir su destino", explica.

Cada vez más personas con discapacidad quieren viajar solas, y si se cumplen los criterios de accesibilidad mínimos es perfectamente posible

En la actualidad, esta información la ofrecen solo algunas agencias muy específicas, pero, como asegura Miguel Carrasco, lo que quiere una persona con discapacidad es "entrar en Booking, como todo el mundo, y poder reservar un hotel sabiendo si es accesible… Como ahora, cuando vas a un restaurante y te indican que tienen menú sin gluten o vegano, eso también en accesibilidad".

Más planificación y viajes más caros

Ahora mismo, eso no se cumple, pues la realidad es que, solo para reservar y planificar un viaje, las personas con discapacidad tardan tres veces más, y "únicamente para asegurarse de que su viaje va a ser accesible o va a tener el mínimo de imprevistos posibles. En todos los viajes puede haber imprevistos, pero de lo que nos tenemos que asegurar en este caso es de que esos imprevistos no estén relacionados con la accesibilidad".

La idea es, por tanto, que las agencias sepan cuáles son las demandas y necesidades reales de las personas con discapacidad y hagan todo lo posible para satisfacerlas, algo que beneficiaría, tanto a estas personas, como al sector en general, "nosotros, al estar en contacto directo con las necesidades de las personas con discapacidad, las ponemos sobre la mesa para que el sector las ponga en valor y que cada vez los viajes sean más accesibles. Y hablamos de accesibilidad universal, no solo de la física y orgánica".

Se trata, además, de un sector de la población cada vez más exigente - " demandan cada vez más vuelo sin motor, buceo, tirolinas… quieren hacer cualquier actividad", asegura-, y que se gasta mucho más dinero, "el gasto medio de las personas con necesidades de accesibilidad es mayor para poder asegurarse de que se cumplen los criterios de accesibilidad: van a hoteles de mayor categoría, a veces las habitaciones accesibles solo son las suites, los transfer son privados porque es difícil encontrar un taxi adaptado, muchas veces tienen que llevar acompañante o contar con un asistente personal en destino… nosotros siempre defendemos que no debería suponer un sobrecoste, pero la realidad es que es viajar cuando tienes una discapacidad es más caro".

Otro de los objetivos es que, las personas con discapacidad que lo deseen puedan viajar solas, "cada vez más personas lo hacen, y es una de las cosas en las que PREDIF estamos trabajando. Si se aporta esta información y se cumplen los criterios de accesibilidad mínimos es perfectamente posible", dice Carrasco optimista.

Posible, con la colaboración de todos

"Se dice que las personas con problemas de accesibilidad no viajan donde quieren sino donde pueden, pero nosotros queremos que eso cambie, y puede ser si se cumplen los criterios de accesibilidad mínimos", asegura tajante el director de Turismo de PREDIF.

Para lograrlo, según asegura, solo hace falta voluntad y que colaboren los distintos agentes implicados, "sobre todo, como he comentado desde el principio, que todos se aseguren de cumplir los criterios de accesibilidad en toda la cadena. Y para ello tiene que haber una colaboración público-privada, porque si hay un destino, una ciudad, que ha trabajado la accesibilidad del transporte, la señalización… pero luego las empresas no ofrecen excursiones accesibles, los restaurantes no lo son, los museos tampoco, etc. ese destino en realidad no es accesible", señala.

Se dice que las personas con problemas de accesibilidad no viajan donde quieren sino donde pueden, pero nosotros queremos que eso cambie

En este sentido, también es muy importante la formación de los trabajadores del sector, "hemos firmado un convenio con Viajes el Corte Inglés para que se forme a más de 500 trabajadores de desarrollo de producto, para que conozcan de primera mano las necesidades del cliente y ver de qué manera se pueden cubrir. Y esto es lo ideal, formar a los trabajadores antes de ofrecer y promocionar los productos, apostar por la accesibilidad de manera real y sensible", asegura.

Mientras eso es una realidad, Miguel Carrasco aconseja a los viajeros que consulten webs como TUR4All, una "plataforma donde se da información específica y veraz en ocho idiomas sobre los recursos turísticos de multitud de destinos para que las personas puedan valorar si son accesibles y adecuados o no para ellos antes de decidirse a visitarlos".