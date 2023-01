La discusión que mantuvieron Rocío Monasterio, diputada autonómica de Vox, y Federico Jiménez Losantos en La Mañana de Federico, supuso que la política nombrase la entrevista que Ana Rosa Quintana hizo a Juan García Gallardo para hablar acerca de las polémicas medidas antiabortivas que Vox quiere implantar en Castilla y León.

Así, este jueves, la presentadora de El programa de Ana Rosa ha respondido a las acusaciones de Monasterio: "El discurso va cambiando, ayer entre Monasterio y Losantos, el argumento de la portavoz es el mismo que ha dado hoy Abascal: se trata de informar. ¿Qué hay de malo en informar? Pero bueno, es que las mujeres embarazadas de este país, desde hace años, ya están informadas. Todas las mujeres van al médico, escuchan los latidos".

"No digas 'todas las mujeres embarazadas', habla de provida. Sé valiente", ha agregado Ana Rosa Quintana. Además, durante su programa, Losantos respondió a Monasterio: "Lecciones ya me dieron en la escuela. Gallardo piensa que las mujeres son tontas. Me parece puro postureo, yo no sé si vio a Gallardo en la entrevista con Ana Rosa Quintana".

La diputada, por su parte, aseguró haber visto la conversación entre su compañero y la presentadora de Telecinco y apuntó: "Escuchar en esa entrevista decir que un hombre no puede hablar de embarazos... Hoy me van a escuchar a mí, que tengo cuatro hijos y sé de embarazos". Ante esto, Quintana ha sentenciado: "Monasterio, muchas mujeres tienen hijos. Usted tiene cuatro, yo tengo tres. Yo no le he dicho que los hombres no sepan de embarazos".