Gordon Ramsay revela que no tiene pensado dejarle herencia a sus hijos

El chef y jurado televisivo Gordon Ramsay tiene claro que sus hijos no recibirán nada de su fortuna cuando él ya no esté, como parte de su férrea educación en lo que al dinero y el trabajo duro se refiere.

Ramsay tiene cuatro hijos junto a su esposa Tana Ramsay, con la que lleva casado 22 años. Son Meghan, de 21 años; Holly y Jack, los mellizos, que tienen 19 años y Matilda, que tiene 17 años.

En una entrevista al diario The Telegraph, Ramsay aseguró que desde que sus hijos son pequeños les ha hecho trabajar por cada céntimo que les dio y que no les permite los lujos que su fortuna podría pagar.

"No se sientan con nosotros en primera clase cuando viajamos. No han trabajado lo suficientemente duro para pagar eso". "Giro a la izquierda con Tana y ellos giran a la derecha y le digo a la azafata: 'asegúrate de que esos pequeños no se nos acerquen, quiero dormir en este avión", bromeaba Ramsay, que sin embargo hacía ver que él se trabajó ese privilegio: "Me partí el culo para sentarme cerca del piloto y lo aprecias más cuando te lo has ganado".

Así, según él contaba, sus hijos cuando eran más pequeños o cuando aún no tenían sus propiso ingresos, debían ahorrar para pagar su propia ropa, su línea de teléfono o sus gastos de transporte. Además, si querían paga debían colaborar en las labores del hogar.

Y, por supuesto, aseguró que tanto su esposa como él no tienen pensado dejar su fortuna, porque prefieren que sus hijos se esfuercen por tener tanto dinero como ellos, de forma que así apreciarán más sus logros.