La sobrecontratación durante la pandemia y las preocupaciones sobre una inminente recesión están provocando un tsunami de despidos masivos en el sector de las empresas tecnológicas. Si hace un mes eran Meta o Amazon las que anunciaban 11.000 y 18.000 bajas forzosas, esta semana ha sido el gigante Microsoft el que ha anunciado 10.000 despidos, lo que supone aproximadamente el 5% de su plantilla.

Hace veinte años las empresas vinculadas a Internet experimentaron un rápido aumento de valor, que se concretó en un salto de un 400% en su índice bursátil y que derivó en un estallido que se conoció como la burbuja "de las puntocom". Empresas como Cisco, o Amazon, estuvieron en un serio peligro de desaparecer. Hoy las tecnológicas también viven un momento de corrección bursátil y la economía vuelve a sacudir al sector, y a remover a los trabajadores de sus sillas. ¿Estallará otra burbuja?

El año 2023 ha comenzado, esencialmente, en la estela de 2022 en cuanto a los grandes recortes de personal de las tecnológicas. En concreto, en solo 19 días de enero un total de 122 compañías del sector ha despedido ya a 37.526 empleados, casi dos mil despidos diarios a nivel mundial, según recoge el contador actualizado de la página web Layoffs.fyi que en 2022 conoció más de 150.000 despidos en un millar de compañías tecnológicas.

La última en anunciar 'ajuste de plantilla' ha sido Microsoft. La multinacional estadounidense tiene 221.000 empleados y ha anunciado que prescindirá de unos 10.000 antes del 31 de marzo. Aunque se filtró a los medios días atrás, este miércoles fue cuando el presidente ejecutivo, Satya Nadella, informó a sus trabajadores de la intención de la empresa de reducir gastos vía despidos y de revisar las áreas de interés para seguir siendo pujantes en el sector.

El correo electrónico que recibieron los empleados dice, textualmente: "Vivimos tiempos de cambios significativos y, cuando me reúno con clientes y socios, algunas cosas están claras. En primer lugar, al igual que vimos a los clientes acelerar su gasto digital durante la pandemia, ahora los estamos viendo optimizar su gasto digital para hacer más con menos". Sin embargo, como contrapunto, asegura que la maniobra actual obedece a un cambio de rumbo de la plataforma y anuncia contrataciones en áreas con futuro, como la inteligencia artificial.

También el gigante Amazon anunció en noviembre de 2022 su propia ola de despidos que acaba de empezar a notificar a los afectados esta misma semana. El director ejecutivo de las tiendas mundiales de la empresa, Doug Herrington, explicó que los recortes forman parte de un esfuerzo por reducir los costos para que la empresa pueda "seguir invirtiendo", hacer que los precios sean más bajos y sus envíos más rápidos.

Esteve Almirall, profesor del departamento de innovación, operaciones y data science de ESADE, rechaza que los despidos en las grandes tecnológicas sea comparable a la burbuja que vivieron en los dos mil las puntocom. En su lugar, considera que compañías como Meta, Amazon o Microsoft viven una "sacudida" inédita porque han encontrado "una oportunidad de oro" para reorganizar empresas "que habían acumulado trabajadores e inversiones en sitios en los que ahora sobra grasa".

Almirall ve lógicos, por ejemplo, los ceses en Amazon que tienen que ver con el cierre de Alexa, tras constatar que "la voz no ha vendido nada". O que Microsoft plantee reducir personal "en áreas donde las ganancias que ha obtenido no están tan acordes con inversiones". Y advierte de que la nueva ola de mecanización con robots en Amazon, como el Sparrow o Prometeus, puede arrasar en los almacenes.

En resumen, más que una burbuja por inflación, para Almirall lo que hay detrás de este tsunami de despidos es "voluntad de quitar 'grasa' acumulada, cerrar los negocios en donde las cosas no han ido tan bien y tomar ventaja con las nuevas innovaciones".

Por su parte, Antoni Cunyat, profesor de economía y empresa en la UOC y en la Universidad de Valencia, opina que las tecnológicas se equivocaron al pensar que los cambios de consumo durante las restricciones por el coronavirus serían estructurales y se han probado coyunturales. "A raíz de la pandemia hubo un boom del negocio online y entonces contrataron masivamente y, bajo mi punto de vista, hubo un error de previsión al creer que ese cambio no se iba a revertir después de la pandemia. Ahora que muchos consumidores han vuelto a los hábitos anteriores, las empresas se encuentran con un exceso de empleados", ha explicado Cunyat a 20minutos.

Volviendo a la "oportunidad de oro", el profesor de ESADE, Almirall, explica que la situación económica y la postpandemia está permitiendo a las tecnológicas reorientar el negocio con despidos sin un coste excesivo para su imagen. "Es ahora, tras la pandemia, cuando pueden hacerlo, porque no tiene coste a nivel de imagen. Si lo hubiesen hecho hace un año sí, pero en este momento las cotizaciones de estas empresas han bajado y parece normal, nadie piensa que a Microsoft le pase algo por los despidos. Se ha normalizado, hubiese sido más complicado a nivel de mercado hace un año, se hubieran preguntado por qué se despide. Parece una ocasión a aprovechar. No tiene coste a nivel de imagen".

Sin embargo, considera que habrá que estar pendientes de cómo evoluciona la cotización de las grandes tecnológicas en Bolsa. Porque si hasta ahora estaba condicionada por su crecimiento imponente ya se ha tocado techo con el modelo actual y entra en juego la productividad.

"Estas empresas cotizaban en base a un crecimiento constante, pero hemos llegado a un punto en que ya no queda nadie a quién convencer de que se ponga WhatsApp o Instagram en el teléfono o de que compre en Amazon, si no lo hace es porque no va a hacerlo. Tiene que haber un cambio de esas empresas y, en vez de valorarse por su crecimiento, deben medirse en base a los beneficios, como cualquier empresa. Ahí va a haber gente con nuevas propuestas de valor, como Apple con sus gafas aumentadas, mientras que en Meta tiene que haber un cambio de propuesta de valor, no sé si será hacer pagar a WhatsApp o qué. Eso será interesante de ver".