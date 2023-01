Adriana Torrebejano se 'enfada' con Roberto Leal en 'Pasapalabra': "¿Me estás vacilando?"

Adriana Torrebejano y Silvia Alonso se vieron las caras este miércoles en La Pista Musical de Pasapalabra en busca de ganar un máximo de 5 segundos para sus concursantes, Rafa y Orestes.

Mientras que las actrices le pidieron a Roberto Leal una canción de 2012 o 2015, el presentador se descolgó poniendo los primeros acordes de un tema de 1965. La más rápida fue Alonso, pero no supo la respuesta correcta.

El rebote le cayó a Torrebejano, que comenzó a tararear Do you love me (de The Contours), pero, al ver la expresión del presentador, le preguntó: "¿Me estás vacilando? ¿Esa es tu sonrisa de vacilar?".

Silvia Alonso y Adriana Torrebejano, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"Era mi sonrisa porque no es esa la canción", le contestó el conductor del programa de Antena 3 entre risas. En la siguiente pista tampoco supo ninguna de las dos responder, pero en la tercera, Alonso acertó.

Fue la primera en apretar el pulsador y se puso a cantar La chica yeye de Concha Velasco. Ambas actrices no dudaron en ponerse a bailar tan conocida canción en mitad del plató del concurso.