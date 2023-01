Kim Kardashian compra el colgante de la Cruz de Attallah que lució la Princesa Diana

Kim Kardashian ha adquirido la Cruz de Attallah que lució la Princesa Diana, después de que el colgante saliera a la venta en Sotheby's Londres, el mercado de arte y lujo más grande, fiable y dinámico del mundo.

La Cruz de Attallah, un colgante de 1920 del diseñador de joyas de lujo Garrard, que Diana llevó en varias ocasiones, se vendió por 163.800 libras (unos 187.300 euros) en la venta real y noble de Sotheby's este miércoles.

Al parecer, cuatro pujadores compitieron por la cruz de amatista durante los últimos cinco minutos de la venta de Sotheby's y finalmente fue comprada por un representante de Kardashian, según contó el periódico inglés The Guardian.

El colgante, que Diana lució en una gala benéfica celebrada en Londres en octubre de 1987, se vendió por más del doble de su precio estimado antes de la subasta.

Foto tomada de la tienda virtual de Sotheby’s Sotheby’s

La cruz fue comprada por primera vez a Garrard por el empresario Naim Attallah en la década de 1980, y gracias a su amistad con Diana, Attallah pudo prestársela en varias ocasiones a lo largo de varios años.

El colgante en forma de cruz, que se cree que fue un encargo privado único de Garrard, es una pieza atrevida y colorida engastada con amatistas de talla cuadrada y acentuada con diamantes de talla circular. La cruz tiene un peso total de diamantes de aproximadamente 5,25 quilates.

Antes de su venta, el jefe de joyería de Sotheby's Londres, Kristian Spofforth, declaró: "Las joyas que pertenecieron a la difunta princesa Diana o que ésta llevó son muy poco frecuentes en el mercado, especialmente una pieza como la cruz de Attallah, tan colorida, atrevida y distintiva.

Kardashian ya ha mostrado anteriormente interés por artículos de moda históricos, incluido un vestido de Marilyn Monroe que la estrella de reality lució en la Gala Met del año pasado. En mayo de 2022, Kardashian reveló que había perdido 10 kilos para poder ponerse el "icónico" vestido, que le había prestado el museo Ripley's Believe It or Not.