Más de 500 camiones embolsados en la A-67 entre Palencia y Cantabria tras activar el nivel rojo de alerta por nieve

La Guardia Civil ha embolsado hasta 553 camiones en Aguilar de Campoo (Palencia) y Arenas de Iguña (Cantabria) en la Autovía de la Meseta (A-67), al fijar el nivel rojo de circulación en esta vía por la nieve que sigue cayendo y que impide el paso a los vehículos pesados, aunque sí pueden circular los turismos con neumáticos de invierno.

La jornada de miércoles comenzó en la A-67 con nivel amarillo de peligrosidad, que obligó a embolsar a otros 200 vehículos pesados en ambos puntos de Palencia y Cantabria, aunque Tráfico dejó pasar a esos camiones a mediodía. Sin embargo, la nieve que sigue cayendo con intensidad ha obligado a fijar el nivel rojo, que supone la prohibición de circular a todo tipo de vehículos pesados y articulados.

Ese nivel también implica la obligación de no rebasar a los vehículos que estén inmovilizados en la carretera si no se tiene la seguridad de poder continuar. Sí permite la circulación a coches con neumáticos de invierno, pero no con cadenas debido a que no se pueden usar en los túneles, ya que deben ir a un máximo de 30 kilómetros por hora, según han detallado a Efe fuentes de la Delegación del Gobierno en Cantabria.

La nieve también mantiene cortado el tráfico en tres puertos de montaña de la red autonómica de carreteras y en el puerto de San Glorio, que une la comunidad autónoma con León, además es necesario el uso de cadenas en otra decena de carreteras de la red autonómica de la región.