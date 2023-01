Un empresario valenciano fue torturado con descargas eléctricas para intentar robarle el dinero en efectivo de su chalet en Bétera

Un conocido empresario valenciano del sector hostelero fue torturado en su chalet de Bétera (Valencia) la noche del 7 al 8 de diciembre. Según cuenta él mismo a Levante-EMV, cuatro hombres se hicieron pasar por agentes de la Guardia Civil e irrumpieron en su vivienda al mismo tiempo que este entraba en casa.

Una vez dentro, y ante la mirada de su mujer embarazada, su hijo de veinte meses y la cuidadora, le maniataron y aplicaron descargar eléctricas con un táser y un collar. El objetivo de los asaltantes era llevarse el dinero en efectivo de la casa, pero tan solo se marcharon con dos relojes de alta gama.

Más de un mes después, el medio valenciano ha publicado el testimonio del empresario de 53 años, “Me intentaron quemar vivo porque no se creían que no hubiera dinero en la casa”. Como los asaltantes no obtenían la respuesta esperada al ser preguntado por el dinero, este relata que le empezaron a propinar golpes y le lanzaron escaleras abajo. Tras estas violentas acciones, tuvo que ser trasladado al Hospital Arnau de Vilanova con varias costillas rotas y golpes en la cara.

Los asaltantes no cesaron en su empeño de encontrar el dinero, pero tras amenazar a los padres con llevarse al bebé para cortarle una oreja, el empresario recuerda que uno de ellos dijo “Tío aquí no hay dinero, vámonos, la hemos cagado”, según recoge el medio. Después de dos horas de pánico, los individuos se marcharon y se llevaron las llaves del coche para que no pudieran perseguirles.

La Policía Judicial de la Guardia Civil sigue investigando el asalto, pues los asaltantes iban encapuchados y no han sido identificados todavía. En la vivienda pudieron tomar muestras de ADN y están analizando las cámaras de seguridad de la urbanización privada.