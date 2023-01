La aparición de la familia real en el funeral de Constantino de Grecia, hermano de doña Sofía, ha supuesto una gran revolución en los medios de comunicación. Pese a que el reencuentro con Juan Carlos I ha ocupado bastantes titulares, los estilismos de las mujeres de la Casa Real también han generado un gran interés.

Así, hace solo unos días, los colaboradores de Ya es mediodía criticaron duramente el peinado de la infanta Elena, a quien tildaron de ir desaliñada al evento. Fueron Alba Carrillo y Miguel Ángel Nicolás quienes se mostraron especialmente duros contra el estilo de la hermana del rey.

Carrillo y Nicolás no dudaron en aportar su opinión al nuevo corte de pelo de la infanta y aseguraron que el pelo rizado requería una serie de cuidados diferentes a los que precisa el pelo liso: "Un sérum, un secador...", apuntaba Miguel Ángel Nicolás.

Sin embargo, a los colaboradores no les han salido gratis las críticas, pues las redes sociales se han hecho eco del asunto y no han dudado en cargar contra los dos, asegurando que sus declaraciones iban contra todas las personas que tienen el pelo rizado y que son "niños de papi y mami a quienes les han regalado el puesto y no saben lo que es el esfuerzo".

Este miércoles, tanto Alba Carrillo como Miguel Ángel Nicolás han destacado que su intención no era ofender a las personas curly, sino destacar que el aspecto de la infanta Elena no era el más adecuado para el funeral de su tío: "No es solo el pelo, también es su cara...", ha destacado la influencer que, pese a esto, ha sentenciado: "Curlys del mundo, si os habéis sentido ofendidas, lo sentimos. Voy a traer dos pelucas curlys y las vamos a tener que llevar Miguel Ángel y yo durante un programa entero"