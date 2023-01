En este primer mes de 2023 se cumple un año desde que Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia hicieran pública su relación sentimental. Sin embargo, pese al tiempo que ha pasado, la infanta Cristina continúa llevando su alianza y, a efectos legales, no se ha producido ningún cambio.

Este miércoles, Sandra Aladro, colaboradora del Club Social de El programa de Ana Rosa ha destacado cómo está, a día de hoy, la relación entre el exduque de Palma y Armentia: "Se cumple un año y a efectos legales no ha habido ni un solo paso, el divorcio sigue sin llegar".

Pese a esto, la periodista ha recalcado que "la vida de Iñaki sí que ha cambiado mucho": "Su relación con Ainhoa se ha afianzado, sé que en los últimos meses él forma parte de la vida familiar de ella y no ocurre al revés".

"Iñaki es bien recibido en la casa en la que Ainhoa vive con sus hijos, es la pareja de la madre, lo han conocido y aceptado", ha agregado Aladro. "El día de Nochebuena lo pasó entero con la familia de ella y, finalmente, se fue a cenar con su madre. No me consta que Ainhoa haya podido compartir hasta el momento alguna situación íntima y familiar con los hijos de Iñaki", ha apuntado la colaboradora.

De la misma manera, Aladro ha sentenciado: "Iñaki ha formalizado a todos los efectos su vida con Ainhoa, pero no al revés. Entiendo que hasta que no llegue el divorcio eso no se va a producir, bien porque se lo han pedido, porque él ha decidido que así sea, por cuidar una imagen que en su momento no cuidó y que llevó a que se produjeran estas imágenes... Es una realidad que él no comparte su vida con su pareja e hijos".