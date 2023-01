La visita de la familia real a Grecia con motivo del fallecimiento del rey Constantino, hermano de doña Sofía, ha supuesto una auténtica revolución en los medios de comunicación. Al evento, que finalmente terminó convirtiéndose en casi un funeral de Estado debido a la gran cantidad de casas reales que acudieron, asistieron los monarcas españoles, doña Sofía y Juan Carlos I.

El reencuentro con el rey emérito ha sido uno de los temas más comentados en los programas del corazón que, desde la difusión de las imágenes, advirtieron la aparente lejanía entre Felipe VI y Juan Carlos I. Unas fotografías que contrastan enormemente con las que se han mostrado en las últimas horas.

En estas nuevas instantáneas, se puede ver cómo padre e hijo se funden en un abrazo y se dan un beso, muestra del cariño que se profesan. Así, Alessandro Lecquio, como colaborador del Club Social de El programa de Ana Rosa, no ha podido evitar dar su opinión al respecto.

"Padre e hijo se adoran, pero Felipe tiene muy claro que la Corona es lo primero y por eso se está cortando en público", ha destacado el conde que, además, ha resaltado que la noche anterior al funeral de Constantino, la familia real celebró una reunión caracterizada por el ambiente distendido, las bromas, los abrazos y los besos.

Finalmente, Lecquio ha agregado: "No intentemos vender algo que no es. Yo de lo único de lo que estoy convencido en esta historia es de que mientras siga la ''izquierdita' en el poder este señor continuará desterrado. Eso, además de una injusticia no tiene fundamento legal ninguno. Es un acto cruel y hasta de maltrato a un anciano".