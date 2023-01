"La tiña no se cura sola y es contagiosa, pero tiene tratamiento": los consejos de los dermatólogos ante el brote en peluquerías

La Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) ha detectado un brote con un centenar de casos de tiña del cuero cabelludo en España, la práctica totalidad en jóvenes varones que con frecuencia acuden a peluquerías a rasurarse el cabello en degradado en la nuca. Los dermatólogos creen que pueden ser muchos más los afectados, por lo que recomiendan que ante la aparición de los primeros síntomas, "áreas rojas, descamación, picores o caída de cabello", se acuda al médico de cabecera y al dermatólogo para un "diagnóstico precoz".

"Esta infección de hongos no es nueva, no ha aparecido ahora, pero era un cuadro más frecuente en niños que se ha visto en los dos últimos años aumentar en varones jóvenes, en los que no era habitual este tipo de lesiones", explica a 20minutos el doctor José Manuel Carrascosa, vicepresidente de la AEDV.

"La tiña, aunque es una infección que hay que diagnosticar, no se cura sola y es contagiosa, tiene tratamiento efectivo"

"Ha sido estos dos últimos años cuando en las reuniones internas de la Academia varios dermatólogos han ido poniendo en conocimiento la aparición de casos de tiña en la cabeza y el hecho de que todos estos varones tenían en común que la mayoría se realizaban estos peinados con retoque semanal y rasurados y degradados de moda". Algunos, incluso, iban a las mismas peluquerías, por lo que la AEDV decidió dar aviso de un brote con focos posibles.

El estudio de la Academia de Dermatología recoge casos en la mayoría de comunidades autónomas, pero sus responsables dicen que está limitado por el número de dermatólogos que han aportado la información. De ahí que la AEDV haya ofrecido su colaboración a la administración para llevar a cabo un estudio más profundo con un seguimiento de la enfermedad y confirmación de su erradicación.

Tratamiento de la tiña del cuero cabelludo

El doctor Carrascosa recomienda a los afectados que "si notan en la zona de corte de pelo síntomas como picor, piel roja, desescamación o que se deprende pelo, acudan a obtener un correcto diagnóstico".

Además, pide no asustarse, dado que "la tiña, aunque es una infección que hay que diagnosticar, no se cura sola y es contagiosa, tiene tratamiento efectivo". Eso sí, mientras haya sospechas y no se haya descartado una infección, "lo recomendable es no ir a una peluquería a repasarse el pelo y esperarse al diagnóstico y al tratamiento".

El tratamiento habitual de la tiña del cuero cabelludo, aunque habría más de una posibilidad, suele ser un antifúngico oral complementado con productos tópicos o champús. "El reto es identificarlo y hacer un tratamiento, que puede ser largo, de uno o dos meses en función de la zona afectada, pero no es complicado, la resolución es buena. Eso sí, cuanto más precoz el diagnóstico mejor", insiste el doctor Carrascosa.