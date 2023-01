Sale a la luz la abrumadora llamada a emergencias previa a la muerte de Lisa Marie Presley

Se va a cumplir una semana del fallecimiento de Lisa Marie Presley. La cantante de 54 años falleció a raíz de dos paros cardíacos y fue declarada en muerte cerebral cuando ingresó en el Centro Médico West Hills de California (Estados Unidos).

Con el paso de los días, se ha conocido que antes de que la hija de Elvis Presley llegara al hospital, su ama de llaves llamó a emergencias cuando vio que la mujer no respondía, tal y como informa The New York Post.

Así pues, el contenido de esta llamada ha salido a la luz. "¿Cuál es la dirección de su emergencia?", le preguntó el profesional antes solicitarle a la mujer si podía pasarle el teléfono a alguien que estuviera con ella, ya que debido a su estado de nervios no se la entendía muy bien.

"Hola" respondió Danny Keough, el exmarido de Lisa Marie. "Los paramédicos van de camino", le comunicaron, preguntándole tras esta confirmación si la ambulancia necesitaba saber algún dato más para poder llegar a la casa.

"No, hay una puerta de seguridad en el vecindario, pero simplemente los dejarán pasar", es el último dato que recoge la llamada. Keough comenta que cree que minutos después de esta angustiosa y abrumadora llamada los paramédicos llegaron a la vivienda.