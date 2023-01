Edurne se sincera sobre De Gea: "Entendernos y admirarnos mutuamente son los secretos de nuestra relación"

Edurne se encuentra en un momento muy feliz de su trayectoria profesional. Y no es para menos, pues va a ser la encargada, por segunda vez consecutiva, de presentar la gala de los Premios Cadena Dial.

"Es la más importante de la música en español y poder premiar a amigos y compañeros y estoy contenta de repetir", asegura la cantante en la presentación de estos premios.

Asimismo, asegura que está "muy feliz" de poder seguir dedicándose a la música a sus 37 años: "Poder estar encima de un escenario, componer y grabar mis discos es un lujo. El balance de todos estos años es muy positivo porque he ido evolucionando", declara.

La jurado de Got Talent apunta también que su vida personal, en concreto, su relación con David De Gea, está "en una etapa preciosa". "Son ya 12 años juntos y seguimos más felices que nunca. Entender a tu pareja y admirarte mutuamente son los secretos de nuestra relación. A pesar de la distancia hemos sabido gestionarlo", comenta.

El matrimonio tuvo hace dos años a Yanay, su primer hija. A la pregunta de si le gustaría volver a ser madre, Edurne afirma que es "muy familiar" pero que, de momento, no quiere tener más hijos: "Ahora tengo muchos proyectos. Si me gustaría que no esté ella sola, pero en un futuro largo".