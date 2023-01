Janet Jackson sigue los pasos de Beyoncé para prevenir los abusos sexuales en su próxima gira

Parece de perogrullo, pero no es sino una medida más reciente de lo que parece. Y es que en una época en la que el #MeToo y el feminismo han puesto el foco en los abusos y acosos sexuales que se producen en los ambientes de trabajo, Janet Jackson no quiere quedarse atrás. Por eso va a imitar una medida que ya está llevando a cabo Beyoncé.

La hermana de Michael Jackson está ya preparando la próxima vez que se lanzará a los escenarios, una nueva gira que ha bautizado con el nombre de Together Again. Y en ella, Janet está poniendo todo su empeño para que no suceda ningún caso de violencia sexual.

Para ello, la diva de 56 años se está asegurando persona por persona de que nadie de su equipo tenga ninguna mancha en su historial en lo que se refiere a casos de acoso, abuso o agresiones sexuales. Asimismo, está poniendo en marcha diversos protocolos de actuación para que todas las actuaciones que tiene preparadas sean un lugar seguro para toda persona que trabaje para ella.

Esto es algo de lo que se viene informando desde hace varios meses desde el entorno de Beyoncé, dado que la autora de éxitos como Single ladies o Halo también está ajustando sus futuros trabajos -aunque en su caso no hay confirmación oficial de una futura gira, multitud de medios ya hablan de forma casi natural del Renaissance Tour 2023- a los nuevos estándares.

"Janet ha tomado buena nota de Beyoncé y ha implementado controles propios del #MeToo al mismo tiempo que se ha ido organizando su nuevo tour. Estas medidas van encaminadas a que todos sus bailarines, músicos y operarios estén libres de un historial de abusos sexuales", ha declarado una fuente al periódico The Sun, así como que a pesar de ser un proceso costoso, ambas artistas están concienciadas de la necesidad de dar ejemplo y mostrar su compromiso.

"Es imprescindible que este tour tan enorme sea además un espacio seguro para todos los implicados. No se pueden correr riesgos de ninguna clase", ha continuado. De hecho, por ahora la gira de Janet se presupone la más ambiciosa de su carrera: solo ha dado 22 fechas y todas en Estados Unidos (más una en Canadá), pero se estima que puede llegar a recaudar alrededor de los 70 millones de dólares.