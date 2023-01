Los hijos mayores de Jaime Ostos, enfrentados con la viuda del torero: "No sé dónde van a estar sus cenizas ni dónde las van a poner"

Parte de la familia y amigos de Jaime Ostos se reunieron el pasado 9 de enero en la misa que su viuda, María Ángeles Grajal, organizó para conmemorar el primer aniversario de su muerte. Sin embargo, no todos los hijos del torero asistieron al acto.

Grajal fue la primera en asistir a la Iglesia de la Victoria de Écija (Sevilla), ciudad natal del fallecido diestro, y lo hizo en compañía de Jacobo, el único hijo que ambos tienen en común. "Las primeras Navidades sola sin él han sido muy duras. Este año ha sido muy duro y difícil de llevar, pero hay que acostumbrarse", declaró ella.

A la salida, aseguró que había estado en contacto con los hijos mayores que su marido tuvo con Consuelo Alcalá, Jaime Ostos Junior (64 años) y Gabriela Ostos (62): "Ellos saben que tienen mi apoyo y yo creo que tengo el de ellos también".

A la misa no acudieron Jaime Junior, que vive en Estados Unidos, ni Gisela, reconocida después de que su madre, Aurora Díaz Cano, interpusiera una demanda en 2003. Pero sí estuvieron presentes los mencionados Jacobo y Gabriela. Aun así, parece que la relación de la viuda con los hijos de Consuelo Alcalá no sería como la viuda cuenta, y el motivo serían las cenizas del torero.

"El encuentro no ha sido como a mí me hubiera gustado que fuera. A lo mejor para ellos sí ha sido cariñoso, pero para mí no. Ha sido muy duro revivir esto. Solo hemos estado Jacobo y yo", confesó Gabriela en exclusiva a la revista Semana.

Al parecer, María Ángeles Grajal tomó la decisión de llevarse los restos de su esposo a Madrid, lo cual ocasionó una guerra entre ellos. "No tenía ni idea de que se iban a llevar las cenizas de mi padre de Écija, donde llevaban un año en un columbario. No entendí esa decisión. Pregunté el motivo y no me dieron respuesta", reveló la hija mayor de Jaime Ostos.

"Me dijeron que se iban a quedar allí hasta que hicieran el monumento a mi padre. No sé ni dónde van a estar sus cenizas ni dónde las van a poner", explicó con tristeza. "No estoy para nada de acuerdo con la decisión de llevarse a mi padre, pero su mujer es la que ha tomado la decisión. Creo que se nos podía haber comunicado al resto de los hijos antes".

Por su parte, María Ángeles Grajal aseguró que esta decisión "es porque el mausoleo que le están haciendo lo terminan en mayo" y, hasta entonces, las va a tener en Madrid. Por ello, niega que haya conflicto entre ellos.

Por su parte, Jaime Ostos Junior también está muy enfadado con lo sucedido, pues aseguró al citado medio que no se le avisó con tiempo para poder acudir a la misa. Aun así, advirtió de que va a venir a España para poner todo en orden.

Además, Gabriela Ostos contó que aún no tiene "ningún objeto personal" de su padre porque todavía no han ido a recogerlos, pero María Ángeles les dijo fueran a recogerlos cuando quisieran: "No sabemos qué va a pasar cuando lleguemos a su casa, no quiero decir nada. Si pasa algo ya lo diré. Yo estoy respetando lo que mi padre me dijo cuando todavía estaba vivo".

"Mi padre me dijo una serie de cosas que, si no llegan a cumplirse, será otro tema. Me he enterado de que se han dado cosas a ciertos museos e instituciones que desconocíamos. Mi padre quería que yo guardara una serie de cuadros, trofeos y fotos suyas", declaró.