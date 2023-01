Víctor Janeiro y Beatriz Trapote posan por primera vez con sus hijos y sueñan con un 'reality' en Ambiciones 

El ganador de Pesadilla en el paraíso, Víctor Janeiro, su pareja, Beatriz Capote, se han fotografiado por primera vez junto a sus tres hijos en exclusiva para la revista Semana. La pareja está de celebración debido a que hace quince años ambos decidieron unirse y formar la familia de la que hoy disfrutan.

El hermano de Jesulín de Ubrique desveló a la revista que emprendió su camino por el reality sin que su madre y sus hermanos lo supieran. Sin embargo, para ellos no fue una preocupación. "Mi familia sabe cómo actuó en televisión. Están supertranquilos porque no le falto el respeto a nadie y menos a mi familia".

Además, comentó que su paso por el programa fue "muy duro psicológicamente" ya que a él no le gustan las discusiones. De hecho, se autocalificó como una persona "calmada y pausada" y expuso que con él es casi "imposible" discutir.

"No hice ningún papel, me vine super satisfecho del programa que hice porque he sido yo al cien por cien. Soy así, tan calmado y pausado porque a malas no perdono", expresó a Semana y añadió que él tiene mucha paciencia y aguanta mucho, pero cuando el le hace "la cruz" a alguien es para "siempre".

El torero se mostró muy gratificado por el apoyo que recibió de parte de Belén Esteban durante su paso por Pesadilla en el paraíso. "Agradecí de corazón el apoyo de Belén Esteban. Me conoce bien y sabe quién soy y que me he comportado como soy", comentó.

La esposa del diestro, Beatriz Capote, afirmó que su marido es "una persona que no quiere conflictos" y que, además, siempre intenta hacerte entender las cosas. "Llevo quince años con él, yo soy muy intensa y enérgica y no he tenido narices a discutir", confesó a la revista.

La periodista aclaró que el torero se presentó al programa por los problemas económicos que atravesaba su familia. "El mundo del toro ha sufrido mucho durante la pandemia, yo me hice autónoma (...) El que es autónomo sabe que es una época complicada y que viene mucho peor", explicó Beatriz, quien además sumó la situación de sus tres hijos, quienes han nacido por reproducción asistida, hecho que ha supuesto un gran gasto "económico y emocional" para la familia.

Es tanto así que la pareja tomó la decisión de alquilar el piso de soltero de Víctor Janeiro para tener una fuente más de ingreso. Aunque ambos están en el mundo de la televisión, Beatriz tiene muy claro que no se "sentaría en un plató a ser portavoz de nadie". "Puedo hablar de mis sentimientos y de mi familia, que son mi marido y mis tres hijos, pero de nadie de los que me rodea", especificó la esposa de Janeiro.

No obstante, el matrimonio dio a conocer a Semana que no le disgusta la idea de hacer un reality en Ambiciones con toda su familia. "La finca de mi hermano sería el lugar ideal. Un bombazo. Líder de audiencia seguro", expresó el torero. "A mi me encantaría. Si me lo proponen diría que sí", aseguró la periodista.

La idea de un programa para la pareja es tan palpable que incluso revelaron a la revista los posibles papeles de cada miembro de la familia. "Víctor y mi suegra serían los tranquilos; Humberto y Carmen muy explosivos, como yo. Jesús más calmadito, pero las mata callando. Y María José tiene un carácter especial y no se la ve tanto venir", comentó Beatriz.

El diestro siempre ha sido apegado a su familia y, de hecho, siempre intenta mantener una buena relación con ellos y disfrutar de momentos juntos. Algo que siempre ha sido una espinita para él ha sido que se dijera que su padre había pasado sus últimos días sin sus hijos.

"Eso me dolió mucho, hasta estuve hablando para poner demandas. Siempre hemos estado con mi padre. Todos los fines de semana iba a verlo y, al final, cuando estaba malito, sus hijos estuvimos todos e un hospital a otro y con los médicos hasta el fin de sus días", confesó.

La pareja sigue igual de enamorada que el primer día y, aunque la vida familiar y los quehaceres laborales a veces le impiden verse la cara, siempre intentan pasar tiempo juntos. "Es un padrazo y un gran marido. Y como hijo también es el mejor", expresó la periodista.