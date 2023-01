El romance entre Cayetano Martínez de Irujo y la infanta Elena: fugaz y ahogado por las presiones externas

La visita de Cayetano Martínez de Irujo a Risto Mejide en Viajando con Chester ha dejado importantes revelaciones sobre su vida. Una de ellas es la que relaciona directamente al hijo de la Duquesa de Alba con la infanta Elena, puesto que habló de su breve romance de tres meses, que destapó el propio conde de Salvatierra en su libro hace unos años.

Martínez de Irujo confesó en De Cayetana a Cayetano, su autobiografía publicada en 2019, que mantuvo un romance con la hija de Juan Carlos I. Una historia "apasionada" en la que le recomendaron acercarse a ella "por puro patriotismo y responsabilidad histórica".

También aseguraba que "la infanta necesitaba a una persona fuerte a su lado y, al parecer, yo era el elegido". Según él, con esa relación estaban encantadas tanto su madre, Cayetana de Alba, como la reina Sofía. Sin embargo, también dejó ver que no pudo llegar a más por las presiones externas.

El conde de Salvatierra también habló de este romance en su participación en Déjate querer, programa que presentaba Toñi Moreno en Telecinco. Allí afirmó que fue una "historia muy cortita" que tuvo lugar en los años ochenta y dio más detalles sobre ello.

"Yo estaba luchando por salir de mi celda educacional y de mi celda estructural, porque teníamos todas las responsabilidades, toda la presión de una Familia Real y no lo éramos, no teníamos ninguna de las ventajas", le confesó a la presentadora andaluza, dando a entender que realmente sus vidas no eran tan compatibles.

Durante una entrevista en XL Semanal, el hijo de la duquesa de Alba contó un episodio con el rey Juan Carlos I acerca de este breve romance. Según afirma, el monarca gritó en un acto: "¡Vamos a ser familia!", una frase que "oyó la prensa y salió publicada", lo que le llegó "a asustar" a él.

Pocos detalles más se saben de la corta relación entre Martínez de Irujo y la infanta Elena, además de que una de las cosas que les unía era la pasión de ambos por los caballos.