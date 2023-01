Los regidores Laura Pérez y Eloi Badia no repetirán en las listas de BComú a las municipales

Los regidores del Ayuntamiento de Barcelona Laura Pérez y Eloi Badia no repetirán en las listas de Barcelona en Comú para las elecciones municipales. Lo han anunciado a través de un mensaje publicado en Instagram.

Badia ha vinculado la decisión con su voluntad de "encontrar un equilibrio entre lo profesional y lo personal" ante su futura paternidad. Laura Pérez ha afirmado que da un paso a un lado en coherencia con el tiempo "límite" de 8 años que se marcó al iniciar su experiencia en el Consistorio. "Lo hago con un profundo agradecimiento a la confianza que me habéis dado y orgullosa del trabajo hecho", ha expresado. A su vez, Barcelona en Comú ha agradecido el trabajo de ambos regidores a través de un apunte de Twitter.

Eloi Badia ha agradecido la confianza que Colau y "la familia de los comuns" le otorgaron en 2015 y el hecho de que este 2023 hayan querido volver a contar con él. "Tomo esta decisión con la tranquilidad y la certeza de que el proyecto de los 'comuns' tiene muchas personas capacitadas para impulsar lo que la ciudad requiere", ha expresado Badia. Además, ha considerado que "por suerte contará con la experiencia acumulada de muchos amigos regidores y regidoras que seguirán al frente".

En este sentido, ha hecho referencia a su futura paternidad y a la necesidad de compaginar de forma equilibrada las vertientes profesionales y personales de su vida: "No me gustaría tener la sensación de que no estaría llegando ni a un lado ni a otro", ha manifestado. "Es por esto que me siento más cómodo decidiendo no presentarme en la próxima candidatura de Barcelona en Comú", ha sentenciado.

Ada Colau junto a las regidoras Janet Sanz y Laura Pérez. ACN

Por su parte, Laura Pérez, ha explicado que cuando decidió sumarse al proyecto de Ada Colau se fijó un periodo "límite" de 8 años para desarrollar la responsabilidad y el cargo en el Ayuntamiento de Barcelona. "He decidido no estar en las próximas listas electorales municipales", ha anunciado la regidora de Serveis Socials, que ha dicho que lo hace con "un profundo agradecimiento por la confianza depositada en su persona" y "orgullosa del trabajo hecho" con las entidades de la ciudad. Asimismo, se muestra convencida de que ha sido "un privilegio" formar parte del equipo de Colau al frente de la institución.

De la misma forma, ha agradecido el apoyo recibido por parte de todas las personas que la han acompañado en este camino. "Gracias infinitas por la autenticidad tan valorada en estos tiempos y por los aprendizajes que me llevo", ha remarcado Pérez, que también ha enviado un mensaje a los que no le han apoyado: "Les dedico media línea y que el olvido haga lo correspondiente con ellas", ha señalado.

Agraïm profundament a la @laurapcastano i l'@eloibadia tota la feina feta durant aquests anys a l'Ajuntament. Seguirem treballant plegades per una Barcelona més justa, verda, feminista i democràtica. Barcelona En Comú no s'entendria sense vosaltres ❤️ https://t.co/cD3mVKKbmR — Barcelona En Comú (@bcnencomu) January 18, 2023

Pérez asegura que seguirá con su lucha feminista y su participación en los espacios vecinales de la ciudad, defendiendo la justicia social y los derechos LGTBI. "De aquí no marcho, aquí me quedo y aquí nos veremos", ha indicado.

La formación de Colau también ha hecho un apunte para agradecer el compromiso y el trabajo desarrollado por los dos regidores. "Barcelona en Comú no se entendería sin vosotros", ha manifestado el partido.

Actualmente Laura Pérez es cuarta teniente de alcaldía y regidora de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI y Eloi Badia es responsable de Emergència Climàtica i Transició Ecològica.