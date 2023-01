Javi Redondo, de 'LIDLT', vuelve a tener problemas de salud: "No sé si tengo mal de ojo"

Hace unos días, el exparticipante de la quinta edición de La isla de las tentaciones Javi Redondo explicaba en Instagram que no se encontraba bien de salud debido a un fuerte pinchazo que había sentido en el pecho y que, incluso, tuvo que recibir ayuda fisioterapéutica. A través de la misma red social, hace unas horas, compartía que su salud volvía a verse comprometida.

El que fuera novio de Claudia Martínez ha afirmado que está "muy mal de la tripa" y que esta situación, sumada al pinchazo que sintió en el pecho días atrás, le tiene en alerta.

El joven ha detallado cómo se encuentra actualmente a sus fanáticos, quienes están pendientes de él y le muestran su apoyo en estos momentos tan delicados para él.

El exconcursante ha bromeado acerca de la situación y ha asegurado no saber si tiene "mal de ojo", ya que lleva unos días no muy buenos. Él mismo ha desvelado sentirse "fatal" y no da crédito a la mala racha que atraviesa. "Primero fue el pinchazo en el pecho, ahora el dolor de tripa y antes he estado malo", ha expresado.

A pesar de todo, el joven espera recuperarse pronto y empezar a hablar a sus fans de sus proyectos de futuro, algo que él mismo considera como un nuevo comienzo tras estos días de salud complicados.