Ana Rayo: "Tras un cambio mental me di cuenta de que lo importante no era yo, sino cuidar de mi entorno"

Ana Rayo forma parte de la alineación titular de Ladies Football Club, de Stefano Massini, una obra que recuerda aquel día de 1917, en medio de la Primera Guerra Mundial, cuando once trabajadoras de la Doyle & Walker Municiones decidieron ponerse a jugar al fútbol en su pausa para el almuerzo, circunstancia que causó gran revuelo en la sociedad británica. Tras recorrer con éxito buena parte de España durante 2022, esta electrizante representación dirigida por Sergio Peris-Mencheta continuará una gira que durante este año le llevará a los escenarios de hasta 32 ciudades, donde hasta el momento está anunciada.

Actriz de vocación desde bien pequeña, Ana Rayo prosigue una carrera dedicada a una profesión hacia la que orienta gran parte de sus esfuerzos, sin renunciar a otras pasiones como la escritura, tanto para la escena como centrada en la novela. Su vida adquirió otra dimensión cuando su madre sufrió una brutal agresión de su compañero sentimental en ese momento, que la postró en una silla de ruedas hasta el final de sus días, produciendo en ella una transformación mental que también relata en esta entrevista.

Ana Rayo es una trabajadora de Doyle & Walker en 'Ladies Football Club' Bárbara Sánchez Palomero

¿Ser actriz es una forma de vida, una carrera de fondo?Para mí es una vocación, como si fuera una monja. Es una carrera de fondo porque nadie ha venido con una varita mágica y me ha dado un 'curro'. Lo mío ha sido de fondo. Aunque no tenga 15 guiones en casa, no me puedo quejar. He tenido etapas sin trabajo, pero he aprovechado para mejorar y prepararme, entrenando la voz y el cuerpo, exigiéndome más. Practico yoga 'ashtanga' por las mañanas, que me viene muy bien para concentrarme y mantener el cuerpo, todo encaminado a la carrera de actriz.



¿Es una carrera en solitario o también por equipos?Hay dos formas de entender el trabajo en equipo. Un señor que manda y dice tú haz esto y tú aquello. Eso no es trabajar en grupo. El verdadero trabajo en equipo es ver qué puede ofrecer cada uno para que haga lo que mejor le sale. Por ejemplo, ahora que estamos once actrices en escena, en Ladies Football Club, si una es más organizada le toca cambiar más cosas de sitio, y si otra es menos, ¡a ella no le vamos a dar las pelucas! (ríe).

¿Alguna vez había participado en una función tan compleja, técnicamente, como Ladies Football club? ¡Parece un reloj suizo!A Peris-Mencheta -director de la obra- le gusta mucho el artificio y que se vea, que no se esconda nada. No te deja ni hablar normal. Es como una partitura musical para once. Ninguna de nosotras había hecho nada tan complejo. Esto es lo máximo.

¿La fase de ensayos ha sido más larga de lo normal?En realidad sí, porque hemos hecho trampas (ríe). Teníamos 45 días de ensayo, pero nosotras empezamos a quedar por zoom unos meses antes para aprender los textos, porque era imposible aprenderlos cada una por su lado. Luego le pasamos a Peris videos para que encajara las energías de las once. Cuando llegamos a la fase de ensayo, los personajes estaban bastante levantados.



¿Un director que además es actor aporta más al intérprete?Totalmente, porque en este caso además es de los que cuidan mucho la profesión. Yo he trabajado con otros actores-directores que realmente lo que hacen es dirigir el tráfico. Peris te cuida, tiene ideas y da claves. Es el ser más creativo con el que yo he trabajado. Hay muchas cosas que las tiene preparadas pero otras las improvisa. También tiene un equipo enorme y ha habido escenas que las hemos ensayado todos a la vez: el de la escenografía, el de la música, cambiándolo todo en directo.



Ana Rayo en el centro de la escena de 'Ladies Football Club' Bárbara Sánchez Palomero

Ana Rayo, actriz. Madrid, 1971 Desde que se subió a un escenario a los seis años ha obtenito más de 30 premios. Se formó en la escuela de Cristina Rota. Como bailarina estuvo en 'Libiamo' y como actriz de teatro en 'Confesiones de mujeres de 30', 'Mentira, incienso y mirra', 'Sexos', 'Lifting', 'La vida en blanco', 'Marca España', de Alberto Sanjuan o 'Gloria' de Valeria Alonso. Ha trabajado en series de televisión como 'El Grupo', 'Cuestión de sexo', 'Sin tetas no hay paraíso', 'Mercado Central' o 'Madres'. Participó en películas como 'La sal de la vida', de Eugenio Martín, 'Los años bárbaros', de Fernando Colomo y 'El diario de Carlota', de José Manuel Carrasco.

¿Qué momento está atravesando el mundo de los actores en la actualidad?

La sensación es que hay mucho trabajo, pero para ganar lo que ganabas en 2010 tienes que trabajar el triple. He firmado ahora mismo una serie y cobro menos de lo que cobré la última serie de 2010. ¡Han pasado 12 años!



¿Cómo fueron sus inicios en esta profesión?A los seis años subí a un escenario y me di cuenta de que era mi espacio, que estaba más cómoda allí que fuera. En mi casa no me dejaron trabajar hasta que cumplí los 18. No me dejaron hacer nada, así que me puse a estudiar. Por mucho talento que tengas, si no te enseñan… Me metí en una escuela y también fui dando pasos necesarios como encontrar un representante, o saber levantar tus propios proyectos, porque si no te llaman no te vas a quedar en casa esperando.



Algunas series como Mercado Central, ¿qué aportaron a su carrera?

Sobre todo me aportaron dinero (ríe) ¡Es que las series diarias son durísimas! Fue una temporada y media, casi dos años, pero yo nunca había trabajado tanto. Luego ves el resultado y dices… Hay que hacerlas muy rápido y no se pueden cuidar algunas cosas.

¿La angustia por los porcentajes de audiencia en las series llega a los actores?Ahora que están en las plataformas es todo más tranquilo, pero yo he vivido lo de las audiencias toda la vida. Además te das cuenta que tiran series con buenas audiencias y con malas. Las tiran porque les da la gana y la audiencia es una excusa. Si tienes un 23, es porque querían un 25 y si tienes 19 porque era un 21. Cuando no quieren una serie te quitan y punto.

¿Las plataformas han modificado nuestros hábitos de espectador, acomodándonos en todos los sentidos?Nos hemos acomodado como espectadores, pero las plataformas han dado opción a una creación muy amplia. Yo voy mucho menos al cine y después de la pandemia me está costando, pero es muy diferente ver una película en un cine, donde no te puedes mover ni sacar el teléfono. La historia te impacta mucho más.



Ana Rayo durante un momento de la entrevista Adolfo Ortega

Una feminista declarada, ¿cómo digiere que una ley de protección para las mujeres esté favoreciendo ya a casi doscientos delincuentes?Creo que la protección no está en las penas. Que una persona por violar a otra esté 38 años en la cárcel, tampoco me parece necesario. El que intentó cargarse a mi madre -su compañero sentimental en ese momento- estuvo 12 años y medio en la cárcel, y la dejó en silla de ruedas con una incapacidad del 98%. Previamente había matado a otra mujer en Dinamarca, le habían caído unos años, le sacaron y le dieron una pensión. En los casos de abusos o de pederastia, que te caigan 15 o 13 años no va a hacer que tú dejes de hacer eso. Para mí la cárcel no tiene que ser un castigo, sino un lugar de rehabilitación. Con una buena terapia en cinco años tendría que salir divino. Por tenerlos más años en la cárcel no estás defendiendo mujeres, porque algún día salen. Ahora se está acoplando la ley, pero muchos jueces la están utilizando de forma política. A mí no me preocupa que salgan antes de la cárcel, me preocupa que salgan sin rehabilitar.

La vivencia en relación a lo que sufrió su madre, ¿de qué manera ha moldeado su carácter y orientado su vida?Todo, porque me cambió totalmente la perspectiva de vida. No porque te cambie de un día para otro, sino porque con los años he ido dándome cuenta de lo importante que es cuidar a quien quieres. Yo jamás pensé que iba a estar en esa situación y de repente lo paré todo para estar con mi madre. Me salió de una forma natural. Lo más importante de mi vida ya no era yo, ni mi trabajo o lo que consiguiera, sino mi capacidad para cuidar de mi entorno. Es lo que cuentan las mujeres cuando son madres y les cambia la perspectiva, pues a mí me pasó lo mismo. Hice un cambio mental y me di cuenta con los años.

En una destacable película española del año pasado, Cinco lobitos, se ven estos aspectos.¡Maravillosa! Es tremenda. Esa situación en que de repente el padre se pone malo, yo la conozco. Y claro, criar a los niños no es lo que te habían contado, sino lo que se ve en Cinco lobitos. Esos primeros meses, si además tienes un marido que no está o que no se ha enterado... La cabeza de ellas cambia muy rápido, pero a ellos les cuesta mucho. Las mujeres no tienen más remedio.

¿Qué supuso para su carrera representar una obra propia y tan autobiográfica como Despierta?Para mí fue un regalo. Tener la posibilidad de hacerla en Madrid, en el Teatro Español, dirigida por Natalia Menéndez, es alucinante y te anima a seguir escribiendo. Natalia está haciendo un gran trabajo dando espacio a autoras y directoras, que es muy necesario. Lo que se ha abierto ya en el cine, en teatro todavía no ha llegado. Los programadores siempre dicen lo mismo: si dirige una mujer, no vende.



Volviendo al fútbol, esta vez masculino, en el pasado Mundial los más poderosos jugadores del planeta no han movido un dedo por solidarizarse con ese futbolista iraní condenado a muerte.¡Qué gesto van a hacer si han puesto el mundial en Qatar! No hacen nada porque si fuera así no serían los más poderosos del mundo. Si estuvieran moviendo dedos y metiéndose en charcos, no habrían llegado ahí.

La actriz Ana Rayo Adolfo Ortega

¿Tiene marcadas metas o retos en su carrera?Sigo escribiendo y tengo también una novela. Hay otro par de cosas para teatro, alguna demasiado complicada. No paro de investigar y ¡esto no tiene límite ni fin!