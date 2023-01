Cayetano Martínez de Irujo recuerda en 'Viajando con Chester' su romance con la Infanta Elena

Cayetano Martínez de Irujo fue el primer invitado de Risto Mejide en la nueva temporada de Viajando con Chester, donde el hijo de la duquesa de Alba se sinceró con el presentador este martes.

Uno de los temas que trataron fue el romance que vivió con la infanta Elena, algo que ya había contado Martínez de Irujo en su libro de memorias y que no sentó nada bien a la hermana del Rey Felipe VI.

Cayetano Martínez de Irujo, en 'Viajando con Chester'. MEDIASET

"A ella no le gustó mucho que lo dijera en el libro, porque no se sabía, fue todo oculto y secreto. Pero yo lo tenía claro desde el principio. La infanta Elena es una grandísima persona", afirmó en el programa de Cuatro el aristócrata.

"La tenía muy cerca en el ambiente hípico y en tres meses me di cuenta de que yo no estaba luchando para salir de una celda educacional tan fuerte como la mía para meterme en una mucho mayor", añadió.

Risto, en 'Viajando con Chester'. MEDIASET

Mejide exclamó: "¡Podías haber sido un Marichalar!", pero el invitado negó la afirmación: "Por eso no me veía ahí. Mi nanny me decía que no había nacido para ser un segundón. Además, mientras que mi hermana Eugenia se mantuvo imparcial, el resto me empujaba en esa dirección", aseguró el jinete.

El presentador destacó que la unión de sus dos familias habría sido noticia: "Hombre la casa de Alba, imagínate, con la Casa Real...". Martínez de Irujo quiso concluir el tema diciendo que "fue difícil salir de ahí, pero tuve la fuerza para decir eso no era lo mío, para nada era lo que buscaba ni quería. Dentro de mi confusión interna había cosas que tenía claras".