Orestes desvela en 'Pasapalabra' el curioso nombre de su hermano: "En España solo hay 32 como él"

Tras caer derrotado en el último programa, Orestes se vio obligado este martes a jugarse su continuidad en Pasapalabra en la temida Silla Azul, aunque, finalmente, salió y victorioso y pudo enfrentarse a Rafa.

Antes de comenzar a jugar, el burgalés desveló unos curiosos datos sobre su nombre y el de su hermano: "Por curiosidad, ¿cuántos Orestes hay en España?", le preguntó Roberto Leal.

"Hace poco miré la estadística en la página del INE (Instituto Nacional de Estadística) en internet y somos 392", afirmó el concursante, que, a continuación, desveló un curioso dato de su hermano.

Orestes, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"Lo que es más raro es el nombre de mi hermano. El mío es un nombre clásico griego, pero el suyo es castellano, que luego quedó lexicalizado como apellido", aseguró el participante.

Y comentó que en España "hay 32 como él, se llama Manrique". Juan Ramón Lucas, uno de los invitados del programa, picado por la curiosidad, le preguntó: "¿Cómo hacían tus padres para elegir los nombres?".

"Querían nombres significativos para sus hijos y buscaron dentro de un montón de cuadros culturales para seleccionarlos", le explicó el concursante.

Leal quiso destacar que "si hay 392 Orestes en España: ¿Cómo estarán los 391 restantes aguantando que les digan que se llaman como el de Pasapalabra?".

Orestes admitió que "no me he encontrado con nadie que se llame como yo, pero sí con gente que me ha dicho que tiene algún amigo o familiar. Por estadística...".