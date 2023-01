Tu horóscopo diario: miércoles 18 de enero de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 18 de enero de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Un día afortunado para ti en el que se te presentará alguna nueva oportunidad o una ayuda relacionada con el trabajo u otro tipo de asuntos más personales. La Luna formará una excelente configuración con tu signo y repercutirá muy favorablemente en tu ámbito emocional. Bueno para contactos y relaciones de todo tipo.

Tauro

Debes tener más seguridad en ti mismo, empleas grandes esfuerzos en consolidar todo lo que vas consiguiendo, pero en estos momentos lo que te conviene es ser más audaz, tomar la iniciativa, arriesgarte un poco. La suerte está de tu lado aunque tú no siempre lo veas por ser demasiado prudente y previsor. Es un buen día.

Géminis

No te inquietes ni te preocupes si las cosas no van del modo que tú deseas o con la rapidez que deberían, porque eso no quiere decir que vayan mal. En estos momentos debes perseverar en el camino que estás siguiendo, ya que pronto podrás ver cómo van a empezar a surgir los frutos. Los cambios no siempre son la solución.

Cáncer

Hoy habrá una serie de influencias planetarias que exaltarán e intensificarán mucho el ámbito emocional, por eso conviene que pongas un especial cuidado en no dejar que el lado oscuro de tu personalidad te domine. No va a ser un mal día, pero tú sí podrías estar muy negativo o autodestructivo, incluso sin razón para ello.

Leo

Gracias a los excelentes influjos de la Luna, Júpiter y otros planetas hoy puede ser un día especialmente positivo y al mismo tiempo con unas sensaciones interiores muy optimistas. Un momento ideal para que tomes alguna iniciativa especialmente audaz o arriesgada, ya sea en el trabajo o en tus asuntos más personales.

Virgo

Debido a una coyuntura planetaria muy especial, los sentimientos, emociones e impulsos predominarán claramente a lo largo del día de hoy sobre el lado más racional y sensato. Tú debes tener un especial cuidado porque todo ello te podría salir por el lado más negativo exaltando el pesimismo, la ansiedad o la melancolía.

Libra

Tu vida sentimental cobrará un especial protagonismo en el día de hoy, también las vivencias y recuerdos más importantes de ahora o un pasado reciente, incluso las emociones y sentimientos tenderán a dominarte con mayor intensidad de lo habitual. Será un buen día para ti pero más importancia a los asuntos del corazón.

Escorpio

Hoy debes tener particular cuidado con tu carácter, te puede costar más de lo habitual controlarte o esconder tus impulsos y sentimientos, incluso podrías mostrarte agresivo y colérico en situaciones que no merecerían realmente la pena, sobre todo en el ámbito familiar y la vida íntima. Pero tan solo es una tormenta pasajera.

Sagitario

Este será uno de los signos más inspirados y afortunados del día, ya que la Luna le transitará y además recibirá los mejores influjos de Júpiter. Y sin duda todo ello te va a repercutir positivamente y puede ser para ti un día excelente con poco que pongas de tu parte. Sobre todo, muy favorable si tienes que hacer algún viaje.

Capricornio

Aunque tu personalidad siempre es, por lo general, racional, calculadora y pendiente de los asuntos materiales, sin embargo, hoy los sentimientos y pasiones tendrán un protagonismo mayor de lo habitual, especialmente en lo que se refiere a la vida amorosa. Es un buen momento para tomar la iniciativa en temas del corazón.

Acuario

A nivel general hoy será un día en el que los sentimientos, impulsos y pasiones tienden a imponerse sobre el lado racional. La vida sentimental tendrá un protagonismo mayor de lo habitual, ya sea para bien o para mal, pero sobre todo, en tu caso, hoy tendrás más que nunca la sensación de estar atado y no poder vivir lo que deseas.

Piscis

Te espera un día positivo en el que vas a poder mostrarte ante los demás tal como eres, e incluso tendrás que poner concordia, entendimiento, paz y armonía en muchas situaciones de tu alrededor donde no la habrá. Es un día que exaltará los valores del corazón y tendrás que poner bondad y amor donde no lo hay. Felicidad familiar.