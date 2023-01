La Encamisá, desde dentro: la fiesta medieval extremeña que conmemora la victoria sobre los árabes de un "ejército fantasmal"

Cada 16 de enero se celebra en el pueblo extremeño de Navalvillar de Pela la fiesta popular de La Encamisá también llamada Carrera de San Antón, en el marco de las Fiestas Patronales de San Antón Abad, patrono de la localidad. En esta particular celebración, que tiene su origen en una leyenda de la Edad Media y que ha vuelto a recuperar su esplendor tras la pandemia, han participado un total de 10.000 personas, más del doble de los habitantes del pueblo, y en torno a 1.000 caballos, según ha indicado El Periódico de Extremadura.

Según cuenta la leyenda que da origen a la festividad, durante la Edad Media un ejército árabe tenía como objetivo invadir el pueblo. Los peleños se encontraban en desventaja, pues eran muchos menos que sus adversarios. A pesar de eso, lograron impedir la entrada de los árabes puesto a que les hicieron creer que ellos los superaban en número y medios.

Celebración de La Encamisá de Navalvillar de Pela, en Badajoz, Extremadura. EUROPA PRESS

Concretamente, encendieron hogueras, cabalgaron e hicieron sonar los tambores. Además se vistieron con gorros puntiagudos y se colocaron camisas blancas para hacerles creer que se ellos eran "un ejército numeroso y fantasmal", según destaca el Ayuntamiento.

No obstante, este hecho no es el único aspecto que resulta curioso sobre esta Fiesta de Interés Turístico de Extremadura, ya que cada año se rentan decenas de caballos para los jinetes, puesto a que el pueblo no dispone de suficientes animales para llevar a cabo la celebración, según el Ayuntamiento.

Evidentemente, entre los protagonistas del evento se encuentran los jinetes, quienes además de la camisa blanca también visten un pañuelo de colores. Los caballos, por su parte, son vestidos con la tradicional manta de madroños.

Las carreras inician a media tarde en vísperas de San Antón entre hogueras encendidas y tambores, elementos que podrían hacer referencia al origen pagano de la fiesta. Los jinetes y demás asistentes recorren las calles del pueblo y finalmente la celebración termina a las 11 de la noche, cuando se le obsequian a todos los presentes vinos de pitarra y biñuelos, el dulce típico de Pela. En total se entregaron 340 arrobas de vino y 45.000 biñuelos.

Al evento acudió el alcalde de Navalvillar de Pela, Francisco Javier Fernández Cano, y felicitó a la Cofradía de San Antón Abad, asociación que se encarga de organizar el evento. También asistieron el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara y la candidata del Partido Popular extremeño a las próximas elecciones, María Guardiola.

Además de las carreras también se celebraron en días anteriores, como es costumbre, algunas actividades tradicionales como la recogida de la leña. Mientras que, este lunes por la mañana se distribuyeron los remolques desde donde se repartieron el vino y los biñuelos, hubo un pasacalles y el el sacerdote de la localidad bendijo a todos los animales.