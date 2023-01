Almeida califica a Vox de "inmaduro" por crear "inestabilidad" en Madrid y Castilla y León

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha pronunciado este martes por la mañana, tras un acto en el CIFSE de la Policía Municipal en Lucero, sobre la polémica que vive el Gobierno de Castilla y León como consecuencia del protocolo sobre el aborto. Ha criticado la actitud de Vox y "la inestabilidad que ha generado". Por ello, ha asegurado que su partido, de cara a las próximas elecciones, está buscando un "gobierno sólido, fuerte, estable y con un proyecto que sea capaz de aglutinar a una inmensa mayoría de madrileños".

Ha reprochado a Vox que su actitud es un "un ejercicio de inmadurez y de no asumir lo que les corresponde", sobre todo en un momento como el actual, gobernado por la crisis derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania y los efectos todavía presentes del covid-19. "Nosotros ya hemos visto lo que ha pasado en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, donde no hay presupuestos porque no han querido sentarse a negociar", ha asegurado.

Por tanto, pide a los españoles y, más en concreto a los madrileños, que de cara a las próximas elecciones municipales "hagan un ejercicio de reflexión" para poder vencer las "amenazas que desgraciadamente hay en estos momentos hacia nuestro modelo constitucional de convivencia". Asegura que la única alternativa para evitar esta situación en la ciudad es "no depender de partidos que un día pueden decir una cosa y otro día, otra".