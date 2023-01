Tamara Falcó visita, por primera vez, el piso de soltero de Íñigo Onieva y recibe un misterioso paquete  

Tamara Falcó e Ínigo Onieva han retomado su relación tras unos meses de ruptura y, desde que se juraron amor eterno en Nochevieja, no se separan ni un segundo. La pareja ha dado un paso más en su relación y la marquesa de Griñón ha conocido el piso de soltero de su prometido.

Hasta el momento, los encuentros habían tenido lugar en la casa que tiene la madre de Tamara, Isabel Preysler, en la urbanización madrileña de Puerta de Hierro, vivienda en la que la reina de corazones se instaló tras su ruptura con el escritor peruano Mario Vargas Llosa.

Desde su viaje romántico al Polo Norte, los prometidos apenas se han dejado ver por las cámaras. Sin embargo, el pasado domingo 15 de enero, la colaboradora de El Hormiguero acudió al piso de alquiler de Íñigo, en el barrio madrileño de Justicia.

La marquesa de Griñón quería pasar desapercibida por las cámaras. No obstante, aunque vestía una gorra y un look casual, los periodistas de Europa Press no han tardado en reconocerla. De hecho, le realizaron varias preguntas acerca de cuándo se celebrará la boda. Sin embargo, Tamara no ha querido dar detalles al respecto.

Lo que más llamó la atención fue un paquete que la pareja recibió minutos después de que la colaboradora abordara la casa del soltero. Una trabajadora de Glovo llevaba una pequeña bolsa con una caja en el interior y, enseguida, se creyó que era el anillo de compromiso de Tamara, ya que todavía el empresario no se lo ha entregado.

No obstante, todas las especulaciones se vinieron abajo cuando la joven, que desconocía a la pareja, les confirmó que se trataba de algo dental. "Estoy segura de que no era un anillo porque nadie pide un anillo por encomienda de Glovo", añadió la chica, haciendo hincapié, nuevamente, en que se trataba de algo para los dientes.