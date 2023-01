Patricia, hermana de Georgina Rodríguez, habla en 'Espejo Público': "No tengo ni para fregar los platos, pero no quiero su dinero"

La vida de lujo que lleva Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, contrasta enormemente con la de Patricia, su hermana por parte de padre, quien tiene, incluso, problemas para llegar a fin de mes. Así lo ha hecho saber este martes en Espejo Público.

Aunque todos hemos visto los regalos que Georgina, sus hijos y Cristiano Ronaldo han recibido durante las navidades, las fiestas de Patricia y sus tres hijos han sido completamente diferentes. La mujer no ha podido poner nada bajo el árbol.

El matinal, además, ha mostrado la vivienda en la que reside Patricia. En la cocina, además de los muebles habituales, se encuentra un colchón en el que duermen: "Arriba no puedo poner peso porque se me puede caer. No tengo ni para fregar los platos. Para mí es una vergüenza, pero no puedo esconder la verdad".

La mujer ha recalcado que Georgina se dará cuenta de las condiciones en las que están viviendo su hermana y sus tres sobrinos a través de la televisión. "Es muy triste estar así, sola y sin tener ayuda de nadie", ha agregado Patricia. "Tengo que rezar que no llueva porque, si llueve, el agua me cae por esa gotera", ha añadido.

Patricia ha apuntado que ha intentado hablar con su hermana en varias ocasiones, aunque la última vez que logró ponerse en contacto con ella fue al morir su padre, hace tres años: "Me dijo que me iba a dar las cenizas y todavía estoy esperando". Desde entonces, no tienen "ninguna" relación: "No entiendo por qué no quieren saber nada. A mí se me han quedado los recuerdos, son mis hermanas y no entiendo por qué ellas no quieren saber nada".

Asimismo, Patricia ha recalcado que no tiene relación con ninguna de sus hermanas desde hace tres años: "No lo entiendo, no sé si es porque se avergüenzan de mí". El reportero, por su parte, ha dejado claro que Patricia no ha pedido ningún tipo de remuneración por la entrevista que ha dado al matinal: "Ha tenido oportunidad de hacerlo en otros programas, pero quiere dejar claro que no quiere dinero, sino recuperar la relación con su hermana".

La mujer ha resaltado que la relación con sus hermanas y, sobre todo con Georgina, comenzó a resentirse cuando esta empezó su relación sentimental con Cristiano Ronaldo, aunque fue tras la muerte de su padre cuando cortaron todo tipo de contacto con ella. Además, Patricia ha querido dejar claro que la información que circula acerca de que Georgina le ofreció pagar el alquiler y la educación de los niños es falsa: "Yo le pedí ayuda a ella para eso. La llamé por teléfono y le dije que no tenía para pagar los libros del colegio de mis hijos, que si ella podía llamar al colegio y encargarse. En ningún momento le he pedido dinero. No quiero dinero, para eso trabajo yo y me gano la vida como he hecho siempre. En el colegio se quedaron esperando la llamada de mi hermana y mis hijos también siguen esperando su ayuda".

Patricia ha agregado que su vida no ha sido nada fácil: "Me quedé sin madre a los once años, nadie se hizo cargo de mí, me crie en la calle. Siempre he luchado por mis hijos, que los tuve muy joven". La mujer ha explicado que ahora mismo sí tiene un trabajo, pero el sueldo es tan bajo que apenas tiene para pagar las facturas básicas de su vivienda: "No pido nada más ni espero nada. Esto me está ayudando para que mi hermana me vea, que sepa que no quiero nada, pero que me dé un motivo". Patricia ha apuntado que sus hermanas sí se ven y tienen una buena relación.

Por su parte, Sonia Ferrer, desde el plató de Espejo Público ha agregado que en el documental de Netflix protagonizado por Georgina, la modelo no menciona en ningún momento a Patricia, mientras que Ivana, su otra hermana, aparece en casi todos los capítulos. Patricia ha destacado que se alegra de que Georgina pueda llevar la vida que lleva porque "se lo merece", pero también le da mucha "pena" que se hayan olvidado tanto de ella como de sus hijos.

"Desde el entorno de Georgina, lo que nos dicen es que le pediste 5.000 euros y que se lo pedías, directamente, dinero en efectivo. Me dicen que ella se ofrecía a pagar todo, pero no a darte el dinero a ti", ha comentado Diego Revuelta, a lo que Patricia ha respondido que puede demostrar que la situación no fue así. Además, la mujer ha señalado que, tras la muerte de su madre, la madre de Georgina optó por que Patricia ingresara en un internado: "Yo estaba viviendo con ellas. Yo tendría unos doce años cuando me metió en el internado. Ningún niño es problemático, yo lo único que buscaba era el cariño de un padre, una madre, sentir a mis hermanas...".

Incluso, Patricia ha apuntado que su padre tampoco se hacía cargo ni de ella ni de sus otras dos hermanas y que, además, ingresó en prisión "porque era traficante, tenía sus clubs, vivía de esa manera y todo lo malo y bueno se acaba", ha comentado Patricia, sin poder evitar las lágrimas.